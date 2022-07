Ex subsecretario Rodrigo Yáñez pide “mayor dosis de pragmatismo” al Gobierno en acuerdos económicos internacionales

La política económica internacional que lleva la administración del Presidente Gabriel Boric ha sido criticada en un amplio sector -desde la centroizquierda a la derecha-, en especial por su no apoyo público al TPP11 y la dilatación de la modernización del tratado de libre comercio con la Unión Europea.

En entrevista con ADN Hoy, el anterior subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, pidió “pragmatismo” para suscribir ambos contratos. Además, se refirió a su sucesor, el actual subrei, José Miguel Ahumada. “Tiene que haber una mayor dosis de pragmatismo en la administración actual”.

“Tuvimos un muy fluido intercambio con José Miguel Ahumada antes del 11 de marzo, por el tema de las vacunas principalmente. Hicimos un cambio de mando muy completo, muy republicano”, dijo. “No hemos seguido más en contacto. Obviamente la disposición para reunirnos es total. Si le va bien, al país le va bien”.

Respecto a la desconfianza que existe por Ahumada sobre los tratados internacionales -documentados por su etapa académica- y las implicancias del TPP, Yáñez destacó que “ningún país se ha ido al hoyo por el TPP, de hecho, todo lo contrario, son países que están muy contentos del desempeño del acuerdo y ha seguido ganado interés”.

“El Reino Unido está finalizando su proceso, Ecuador anunció su solicitud, Uruguay, Corea del Sur, China. Se está consolidando como un bloque que es nuestro tercer socio comercial, o más”, añadió.

El ex subrei mencionó un estudio de Horizontal que afirmó una caída del 36% de las exportaciones al bloque TPP-11 desde la entrada en vigor del acuerdo. “Chile está perdiendo competitividad”, señaló Yáñez. “Para lo que se viene, todo peso cuenta. Vamos a enfrentar una situación económica de mayor enfriamiento y estrechez. Debemos tener herramientas para ser competitivos en el mundo y el TPP es una muy importante”.

“Ya hasta el cansancio nos han dicho –Canadá, Nueva Zelandia– de lo positivo que es estar en ese club, del que Chile fue fundador. Una dosis de pragmatismo va a ser bueno”, siguió.

El acuerdo con la UE

Sobre la modernización del TLC con la Unión Europea, Rodrigo Yáñez reconoció que hay detalles que “desde un punto de vista académico se pueden analizar con un prisma, pero desde un punto de vista más práctico, uno tiene que ponderar los pro y contras”.

“No todo es blanco y negro. No es bueno polarizar estas cosas, como pasó con el TPP. Esto no es positivo”, agregó el abogado. “Se van a dar cuenta que los acuerdos de libre comercio no van a ser una camisa de fuerza, pueden existir empresas del Estado, crear una empresa estatal del litio, se pueden hacer contratos como hace la Corfo con precios preferentes”.