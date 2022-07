Este domingo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo se refirió en detalle a los dichos del Presidente Gariel Boric, quien en conversación con el matinal de CHV, afirmó que en caso de ganar el Rechazo en el plebiscito de nueva Constitución, “tiene que haber un nuevo proceso constituyente”.

Al respecto, en conversación con La Tercera, la secretaria de Estado descartó que estas declaraciones del Mandatario signifique un fracaso del Apruebo.

“Al contrario, nosotros tenemos alta esperanza en este proceso y en el plebiscito, pero también consideramos que era importante ya responder a la inquietud, y ser sumamente claros y claras en que hoy día tenemos dos opciones en el plebiscito de salida: aprobar o rechazar”, indicó la titular de la Secretaría General de Gobierno.

“En el caso de triunfar el Apruebo, lo que nos corresponde es implementar la propuesta de nueva Constitución. Evidentemente con mejoras, con perfeccionamientos,Boric, agregó la ministra.

En es línea, la portavoz del Ejecutivo dijo: “De no triunfar el Apruebo, (hay que) cumplir con el mandato popular del 25 de octubre, donde la ciudadanía fue sumamente clara en expresar la necesidad de una nueva Constitución, y no simplemente reformar la Constitución del 80 (…) Lo correcto es, por principio democrático, hacer una convocatoria a un nuevo proceso constituyente”.

“No tenemos vía intermedia. Tenemos sólo dos opciones: aprobar o rechazar. La pregunta es qué es lo que sucede después, y es que la democracia sigue funcionando”, recalcó la ministra Vallejo.

No hay una tercera papeleta

De ese modo, la exdiputada expuso tajante: “Aquí no hay una tercera papeleta, es básicamente ser muy claros en que una opción ya cierra definitivamente el proceso constituyente a través del Apruebo, en lo grueso. Y la otra lo que hace es obligarnos a iniciar un nuevo proceso constituyente, que es un camino un poco más incierto, más largo, posterga probablemente muchos cambios fundamentales que la ciudadanía viene demandando hace bastantes años, como la consagración de derechos fundamentales”.

“Bueno, evidentemente que si no triunfa el Apruebo y gana el Rechazo la Constitución de Pinochet nos rige hasta que se convoque y se redacte una nueva propuesta. Es como lógico, no quedamos con un texto vacío”, complementó la secretaria de Estado.

“La pregunta es si la oposición va a estar disponible a respetar el mandato popular de no triunfar el Apruebo. Es legítimo que exista esa interrogante y que ellos puedan finalmente fijar una posición única y clara en torno a eso. Si insiste en reformar la Constitución del 80 o respetar el mandato popular del 25 de octubre”, continuó la militante del PC.

Las reacciones del oficialismo

Al ser consultada sobre las reacciones del oficialismo tras los dichos del Presidente Boirc, la vocera de Gobierno señaló: “Las opiniones que hemos recibido, tanto de presidentes de partidos como de jefaturas de bancadas, son bastante positivas en general. Entendemos que ante un anuncio de esta envergadura haya controversia, haya debate, pero consideramos que va a ir decantando”.

En cuanto a las críticas de la derecha que expresan que los integrantes de La Moneda se encuentran realizando un intervencionismo electoral de cara al plebiscito de nueva Constitución, la ministra Camila Vallejo señaló: “El Presidente no puede mantenerse callado cuando le piden hablar, y después lo critican porque habla y lo acusan de intervencionismo. No sé, ¿tautológico se llama eso?… Pero no tiene mucho sentido esa crítica, más cuando se le pide pronunciarse”.

Finalmente, al ser preguntada sobre su opción para el referéndum del 4 de septiembre, Camila Vallejo sostuvo: “No puedo dar una opinión al respecto… Pero es obvio y evidente que mi opinión personal, como la de los ministros y el Presidente, es aprobar, es poder concretar ahora los cambios, no tenemos por dónde perdernos en ese sentido, sobre todo si creemos que es posible mejorar la propuesta. Pero el resto lo tendrá que definir la ciudadanía”.