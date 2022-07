Boric ante posible triunfo del Rechazo: “Tiene que haber un nuevo proceso constituyente”

La mañana de este viernes, el Presidente Gabriel Boric participó de una entrevista en el matinal Contigo en la mañana, de Chilevisión. Durante el diálogo, consultado ante la posibilidad de triunfo de la opción rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, aseguró que llamará a una nueva elección de convencionales constituyentes.

Reconociendo la generación de incerteza que genera la próxima votación, el Mandatario apuntó a “preguntarnos qué pasará después. De ganar la alternativa rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año más, en que va a tener que discutirse todo de nuevo y partir de cero”.

“Tiene que haber un nuevo proceso constituyente”, añadió. Ante eso, y consultado por la periodista Monserrat Álvarez sobre la elección de convencionales, Boric dijo que es “exactamente” lo que hay que hacer: “Es el camino que decidió tomar Chile cuando votó el 25 de octubre en un plebiscito por una nueva Constitución redactada por un órgano electo 100% para ese fin”.

Así, agregó el Mandatario, no sería una opción, según dijo, “amononar la Constitución que está”: “No perdamos de vista por qué llegamos a esto: fue porque durante mucho tiempo no se pudieron hacer reformas que se pedían. Llegamos también porque hubo de parte del sector gobernante un desprecio y una desidia”.

Puedes revisarlo en el siguiente video desde el minuto 19:10.

Créditos: Chilevisión.

Interpretaciones de mala fe

En cuanto a las campañas por una u otra opción, el Presidente Boric abordó lo que, a juicio de los entrevistadores, eran las fake news: “Hay quienes están interpretando de mala fe el texto y abriendo temores a la gente”.

Tras ello, aseguró que los fondos previsionales no serán expropiables, que las viviendas serán heredables y que “la propiedad no está en juego y la Constitución (propuesta por la Convención) no relativiza el derecho de propiedad, sino que lo reafirma. Hay disposición para generar modificaciones necesarias. Sería mucho más difícil con el texto actual”.