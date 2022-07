Cadem: desaprobación del Presidente Boric sube 15 puntos en un mes y alcanza el 62%

Este domingo 3 de julio se dio a conocer una nueva encuesta Plaza Pública de Cadem, en la que se muestra un aumento en la desaprobación del Presidente Gabriel Boric, alcanzando un 62%.

Según la consultora, la desaprobación al Mandatario subió 15 puntos en un mes. En el sondeo anterior de Cadem, que se realizó el 24 de junio, Boric tenía un 59%. Por otra parte, la aprobación bajó del 33% al 34%.

Cadem también publicó una comparativa con las administraciones anteriores de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet: los dos tuvieron un peak de desaprobación de 84% (2019) y 75% (2016), respectivamente.

Convención Constitucional y aumento del Rechazo

Respecto de la Convención Constitucional y la nueva Constitución, la encuesta Cadem indica que la opción Rechazo del plebiscito de salida se mantiene en 51%. Mientras, el Apruebo subió un punto porcentual, alcanzando el 34%, y el 15% no sabe, no responde o no votaría.

“La opción Apruebo continúa siendo más alta entre los jóvenes de 18 a 34 años (43%), entre los que se identifican con la izquierda (73%) y entre los que votaron Apruebo en el plebiscito de entrada (58%)”, puntualiza Cadem.

Agrega que “la opción Rechazo se impone en los demás segmentos, con especial diferencia entre las personas sin posición política (48%) y quienes no votaron en el plebiscito de entrada (53%)”.

Consultados sobre las expectativas frente al plebiscito de salida del 4 de septiembre, el 50% cree que ganará el Rechazo, versus el 43% que piensa que triunfará la opción Apruebo.

Cabe señalar que esta encuesta Cadem analizó 707 casos, de hombres y mujeres mayores de 18 años. Se alcanzó una cobertura total de 201 comunas y el 90% de la muestra fue aplicada en población urbana y el 10% en población rural. El margen de error de ±3,7 puntos porcentuales al 95% de confianza.