Ignacio Briones apunta a “terraplanistas de los retiros” por inflación: “¿Seguirán empeorando el problema?”

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, volvió a criticar a los parlamentarios que respaldan un nuevo retiro de fondos previsionales. Esto, luego que el INE entregara la cifra del IPC de marzo, 1,9%, la variación mensual más alta desde octubre de 1993.

“En tres meses acumulamos la inflación de todo un año (normal). Lo que antes no era tema, este año será central. ¿Componente externo? Sí. Pero mayor causa sigue siendo interna por exceso de gasto. ¿Terraplanistas de los retiros seguirán empeorando el problema?”, escribió en su cuenta de Twitter.

El economista y excandidato presidencial de Evópoli se suma -como fue constante en su gestión- al rechazo al retiro de fondos de las AFP. Esta es la misma línea que ha tomado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, mas no el del oficialismo en el Congreso.

En entrevista con ADN, el actual titular de Hacienda, Mario Marcel, señaló que el impacto de liquidez de los retiros “le puso a la economía le echó leña a la hoguera de la inflación que ya tenía todos los factores internacionales”.

Por ello, considera que la alta inflación es “razón adicional para no echarle más fuego a la hoguera de los precios”.

Pero el proyecto de quinto retiro (tres fueron aprobados y el cuarto rechazado) sigue avanzando en el Parlamento. Este martes, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la fusión de los siete proyectos de retiro del 10% en uno solo, que será discutido en la sala.

La iniciativa tiene un apoyo tanto de parlamentarios de izquierda como de derecha. El diputado Jorge Durán (RN) dijo este viernes en Meganoticias que “hoy los chilenos tienen mucho miedo de qué va a pasar con sus ahorros previsionales, si va a venir finalmente esta expropiación, esto a un fondo común” y que por eso “apoyo 100% un nuevo retiro de fondos”.

El problema para el Ejecutivo es que uno de los partidos fuertes de su Gobierno, el Partido Comunista, aún no decide si respaldar o no a su Presidente en esta materia. “Es una decisión que no tenemos tomada todavía. Ya lo hemos dicho públicamente, estamos reflexionando, informándonos, discutiendo”, dijo la diputada Karol Cariola (PC).