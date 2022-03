Durante esta jornada se llevó a cabo la sesión de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, que estuvo marcada por el emplazamiento de la diputada Pamela Jiles al ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien asistió de manera presencial a la instancia.

La reunión también contó con la asistencia del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson. Pese a que no era el motivo de la reunión, fueron tema de conversación los siete proyectos de ley que abordan el retiro parcial, total e incluso el reintegro de los fondos previsionales, junto con el comentado quinto retiro.

Cabe señalar que recién en abril se definirían los plazos de la discusión en torno a estas iniciativas: las que son similares incluso se fusionarían.

“Un ministro arrancando por los rincones”

El motivo de la asistencia del ministro Mario Marcel guardó relación con el proyecto de ley sobre el tratamiento de los datos personales y no fue precisamente para hablar de los retiros de fondos, tal como la presidenta de la instancia, la diputada Karol Cariola, le había comentado a Jiles en privado.

Fue entonces que la parlamentaria humanista pidió la palabra para emplazar a Mario Marcel. “Frente a la alegría que me produce que el ministro de Hacienda haya corregido su ausencia y haya finalmente llegado a esta comisión, ahora que lo tenemos al frente, entonces me siento en capacidad de decir (…) según entiendo, el ministro de Hacienda anda escapando de los colegas de la prensa“.

Y continuó: “Sus asesores de prensa le señalan a los periodistas que cubren normalmente el Congreso, que el ministro no va a responder preguntas respecto del quinto retiro (…) El ministro y sus asesores andan acuseteando a los periodistas que intentan sacarle declaraciones y que casualmente llegan a la puerta del baño de la Cámara cuando él justo está ingresando“.

La diputada y también periodista no se quedó allí. “El problema del quinto retiro es acuciante de la mayor importancia para la enorme mayoría del país”, insistió Jiles. “Los colegas de la prensa lo que hacen, en respeto a la libertad de expresión, es representar ese sentir ciudadano masivo, enorme, que no entiende por qué un gobierno que hace tres meses estaba con los retiros, hoy día está en contra y tiene un ministro de Hacienda arrancando por los rincones y los pasillos para no responder sobre el punto“.

La respuesta de Mario Marcel

Tras las palabras de la diputada Pamela Jiles, Mario Marcel declinó responder en el momento, misma acción que siguió su par de la Segpres, Giorgio Jackson. Sin embargo, realizó una notoria declaración al momento de abandonar la comisión de Constitución de la Cámara.

“Lamentablemente me tengo que ir al Senado. No me voy arrancar ni de esta comisión ni de la prensa. Y quisiera mencionar que estoy casado con una periodista y mi señora se llama casualmente Pamela. Así que tengo una Pamela que se preocupa mucho más que cualquiera en asegurar que tenga una relación lo más respetuosa con la prensa. Así que así lo seguiré haciendo”, afirmó el titular de Hacienda.

Finalizada la comisión y en un punto de prensa, el ministro Jackson insistió en que “tenemos un plan alternativo. En este Gobierno tenemos un plan para tener seguridad social, no para profundizar el sistema de AFP como había en el Gobierno anterior”.

“Queremos avanzar decididamente en el salario mínimo y tenemos una meta ambiciosa para avanzar en estos cuatro años de Gobierno y así mejorar la capacidad de los trabajadores de tener mejores condiciones materiales y tenemos una agenda en materia de reactivación económica”, remarcó.