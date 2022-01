Gabriel Boric y comparación de gabinetes: “No olvidemos que la foto pre-Aylwin era con militares”

Luego que el Presidente electo Gabriel Boric presentara su equipo de ministras y ministros, circuló en las redes sociales una particular comparación entre gabinetes: el que asumirá el próximo 11 de marzo y la foto oficial de quienes acompañaron en 1990 al ex Presidente Patricio Aylwin.

Y es que estos días han sido de comienzos y finales. El primer Mandatario de la transición política tenía un gabinete principalmente masculino. En ese entonces, el Ministerio de la Mujer era el Servicio Nacional de la Mujer, encabezado por Soledad Alvear, quien más tarde ocuparía carteras de rango ministerial.

Hoy, casi 32 años después, asumirá en el Poder Ejecutivo un gabinete confirmado por 14 ministras y 10 ministros. Por primera vez, habrá mayoría femenina. De ahí la reflexión que se desató en las redes sociales, sobre el pasado, el presente… y el futuro.

Sin embargo, el Presidente electo Gabriel Boric entregó una opinión distinta respecto de dicha comparación de gabinetes. A través de su cuenta de Twitter, el futuro Mandatario se refirió a esta viralización.

“He visto la comparación de los gabinetes de Patricio Aylwin con el nuestro que presentamos ayer y es cierto que impacta por la presencia de mujeres, jóvenes y colores que muestra cómo ha cambiado la sociedad“, sostuvo Boric.

Y afirmó que “pero no olvidemos que la foto pre-Aylwin era con militares. He ahí su grandeza“.

He visto la comparación d los gabinetes de P.Aylwin con el nuestro que presentamos ayer y es cierto que impacta por la presencia de mujeres, jóvenes y colores que muestra como ha cambiado la sociedad. Pero no olvidemos que la foto pre-Alwyin era con militares. He ahi su grandeza.

— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 22, 2022