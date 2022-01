Diputado Macaya, presidente de la UDI: “El estilo de oposición que queremos ser es uno que converse, construya y plantee ideas”

“Es muy importante las señales que demos”, señaló el presidente de la UDI, diputado Javier Macaya, este jueves en conversación con ADN Hoy. Esto, luego de la reunión que sostuvo el miércoles 19 con el Presidente electo, Gabriel Boric, junto a otros líderes de Chile Vamos.

“Nuestra intención es contribuir a mejorar el clima de polarización y enrarecimiento de la política, y que se ha trasladado a distintos lugares de la sociedad. La reunión de ayer es muy positiva e inédita. Le pedimos una reunión al Presidente electo antes de que asumiera el cargo y aceptó”, sostuvo. “Es parte de lo que Chile quiere ver de su clase política, que a pesar de que hay diferencias -el programa de Gabriel Boric tiene cosas con la que no estamos de acuerdo-, hay una necesidad física de ponernos de acuerdo”.

El también senador electo contó que, tras la cita, recibió insultos tanto en redes sociales como afuera de “La Moneda chica”, y que esos insultos venían tanto de opositores como de partidarios, que les recriminaban el “amarillismo” de haberse juntado con rivales políticos.

“Es un clima muy complejo, que le ha hecho mal a Chile. Lo de ayer contribuye a eso, nosotros estamos con ánimo de no destruir, sino de construir puentes. Tenemos que ser capaces de demostrarle a Chile que podemos hacer las cosas distinta”, siguió Macaya.

Además, señaló que el “gabinete en la sombras” propuesto por el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, no fue un tema conversado en la cita. “No se habló de eso. No hay que generar una cuestión tan relevante de aquello, es una idea de Francisco en el ámbito de cómo se va a hacer fiscalización por parte de la oposición. Eso es importante y lo conversamos con Gabriel Boric, que para él la oposición tiene que ser fiscalizadora del buen uso de los recursos públicos”, añadió el diputado UDI.

El gabinete de Boric

Este viernes 21 de enero el Presidente Gabriel Boric presentaría su gabinete. El tema ha sido un foco de atención tanto por qué personas lo integrarán como por la posibilidad de incluir a políticos que no han sido parte de Apruebo Dignidad, el bloque con el que compitió en la campaña presidencial.

“Tiene un desafío de tener un equilibrio de nombres que pueda combinar el nuevo ciclo político, gente joven, y también personas con experiencia en áreas que eso se requiera”, dijo Macaya. Además, dio como ejemplo el ministerio de Relaciones Exteriores como uno que debería tener algún personaje con más experiencia.

¿Cómo será la oposición de Chile Vamos?

A partir del 11 de enero, la UDI y el bloque Chile Vamos pasarán a ser oposición. Pero no serán los únicos, pues en esa vereda asomará el Frente Social Cristiano, bloque que compitió en el balotaje con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Hay distintas formas de hacer oposición, no he tenido conversaciones con los republicanos”, sostuvo el diputado Macaya. “Yo no tengo dudas que en el Parlamento podremos confluir como fuerzas políticas para hacer cambios importantes”.

Además, destacó que “hay una preponderancia muy importante de los partidos de Chile Vamos en el Parlamento”, que es “la gente la que tiene que evaluar” a la oposición y que “el estilo de oposición que queremos ser es uno que converse, construya y plantee ideas”.