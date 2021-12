Irina Karamanos y el rol de futura Primera Dama: “Repensar cargos de poder como este es lo más responsable”

La politóloga y antropóloga social Irina Karamanos, pareja del Presidente electo Gabriel Boric, contó de su vida, su relación como pareja y su rol en el futuro gobierno del mandatario.

En conversación con revista Ya, Karamanos reveló que estudió Arte en la Universidad de Chile, pero desertó en el primer año. Luego, viajó a Alemania, donde se formó en Ciencias Políticas, Educación y Antropología en la Universidad de Heidelberg. Después cursó Gestión Cultural en la Academia de Humanismo Cristiano y después Diversidad Lingüística en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y fue en su estadía en Alemania que vio, por primera vez, en 2011, a su actual pareja: era uno de los que lideraba las movilizaciones estudiantiles.

En 2016 entró a militar al Movimiento Autonomista, donde finalmente pudo compartir con el Presidente electo. “Allí participé en un frente de cultura, donde nos preguntábamos cuál es el rol que juegan las artes y las culturas en la política y viceversa. Organizábamos talleres y conversatorios, y en uno de ellos Gabriel era moderador. Ahí nos conocimos. Fuimos amigos algunos años y luego nos enamoramos y nos encontramos de manera más cómplice como compañeros de vida”, dijo Karamanos.

“Con Gabriel compartimos un proyecto político, compartimos la curiosidad, conversamos largamente siempre, pero también compartimos mucho la alegría interna. La imaginación es algo que se gatilla cuando estamos juntos. Ha sido una relación de múltiples etapas. Estamos en proceso muy intensos, entonces el tiempo se siente distinto y hemos sido muy flexibles al respecto, manteniendo una complicidad muy fuerte de caminar juntos”, agregó también la líder del frente feminista de Convergencia Social.

Rol de primera dama

Uno de los puntos que ha sido ampliamente debatido en la esfera pública es el del rol que cumpliría ella como Primera Dama, un puesto informal de Gobierno, pero con alto alcance mediático y social. Al respecto, Irina Karamanos señaló que “es una decisión con muchos elementos a considerar. El cargo de Primera Dama existe, aunque no hay una normativa que regule ni tampoco ha habido una discusión pública para delinear su misión. Me parece importante hacerlo ahora, tomando en cuenta elementos como la transparencia y la perspectiva de género para armar un diseño. Creo interesante que, a través de ese cargo, se pueda promover la articulación entre sectores, quizás incidir más en las organizaciones de la sociedad civil, y debería incluir a la ciudadanía, además de las fundaciones que ya cumplen un rol muy importante. Pero también hay que actualizar y hablar con esas fundaciones respecto de qué cosas están haciendo sentido en cuanto a su vinculación con el cargo”.

“Hay que ver si el rol que cumple está acorde con los tiempos que vivimos, o si la figura puede ser menos caritativa y pasar hacia una que pueda empujar otros temas. Me parece que repensar cargos de poder como este es lo más responsable. Si se asume el cargo de Primera Dama no es que se legitime y listo. Si no se asume, tampoco se destraba el problema. Lo que hay que hacer es rediseñarlo, para asumir un lugar político distinto del espectro conservador, que ve a la mujer en un rol de caridad, de acompañante, bajo una idea heterosexual del vínculo con el Presidente”, añadió luego Karamanos.

En general, planteó la cientista social, “es una figura que, en muchos casos, se ve como si fuera para darle algún espacio a la pareja del Presidente o Presidenta. Eso es cuestionable. Sin embargo, desde allí también se pueden impulsar cambios importantes; es un lugar simbólico y político y, en términos diplomáticos, muy conectado, por lo que puede impulsar o visibilizar a distintos grupos, causas y demandas. Pero cargarlo mucho al carácter de ‘la pareja de’ es complejo, porque le quita la capacidad política a la persona que ocupa el cargo. Esa lógica merece ser actualizada”.

En línea con lo anterior, el diputado por Revolución Democrática y jefe político de la campaña de Apruebo Dignidad, Giorgio Jackson, respaldó la postura. “Fue una institución creada en un contexto súper machista y esto en distintas partes del mundo. Por lo tanto, lo que es importante ver es cuáles son esas funciones, muchas de ellas muy importantes hoy en día, que tienen componentes social, cultural, de tal manera de adaptarse a los tiempos. Me alegro mucho que podamos contar con Irina Karamanos, me siento muy orgulloso que podamos discutir de eso“, señaló en conversación con ADN.

Acuerdo por la paz

Uno de los momentos que significó tensión en el sector del Presidente electo Boric fue la firma en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019: el diputado magallánico contravino la postura de Convergencia Social, su partido, y firmó el documento que resultó luego en la creación de la Convención Constitucional y con ella, la redacción de una nueva Constitución. Karamanos lo recuerda así. “Me parece que puso su capital político en juego por lo que él consideraba lo más correcto, creo que se la jugó por una convicción de que esto nos iba a poder abrir muchos caminos”, sostuvo.

Así fue como poco a poco el camino hacia La Moneda fue tomando forma. “A mi me importaba, como pareja, que él estuviera no solo disponible para el proceso, sino que también convencido de lo que venía. Por supuesto, le dije que también me ponía a disposición para seguir aportando en este proyecto que compartimos“, detalló Irina.

Exposición, ropa e hijos

Sobre la alta exposición que su futuro rol significa, Irina Karamanos aseguró estar preparada “porque esto no es personal solamente. Y el sentido que me hace poder cambiar para bien la vida de las personas, poder aportar, me da fuerzas”.

Otro de los temas abordados fue la vestimenta, destacada la mayoría de las veces que sus predecesoras usaron el cargo. “Me han contactado diseñadores nacionales. He logrado entender que la visibilidad lleva a preguntas que tradicionalmente la gente y los medios se hacen respecto de la ropa que usa el Presidente o la Primera Dama. Y a mi me hace mucho sentido poder promover la industria nacional. Además, coincide con mi convicción de que hay que fortalecerla. Trataría de promover y visibilizar el trabajo de chilenas y chilenos”, adelantó.

Finalmente, sobre la posibilidad de tener hijos, zanjó que es un tema que hablará en privado junto al futuro Presidente. “Me encantaría mirar el mundo a través de los ojos de un hijo o una hija, y caminar con él o ella a lo largo de su vida, y compartir la sorpresa que le pueda generar encontrarse con esta realidad, escuchar lo que tiene que decir sobre este mundo en que vivimos. Me parece tremendamente fascinante y emocionante como proyección. No tenemos planes ahora, lo veremos en privado, pero con Gabriel, cuando nos conocimos, conversamos mucho sobre las generaciones que nos anteceden tanto en su familia como en la mía”, aseveró.

“No sé por qué, pero fue lo primero que conversamos, y sobre este tema algo que nos une es valorar la historia y trayectoria de nuestras familias. Yo fui a buscar familiares que no conocíamos en una isla en Grecia. Aprendí griego para eso. Y los encontré. Completé la historia de mi abuelo con ellos, escribimos un árbol genealógico en la cocina de uno de los familiares allá, fue increíble, y creo que esa curiosidad de cómo se construyen las historias personales es algo que compartimos. Creo que sería bonito verlo continuar”, cerró Irina Karamanos.