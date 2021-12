Máximo Pavez, subsecretario de la Segpres: “La Convención está funcionando bien, a pesar de que no ha habido ningún artículo redactado”

Desde la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) tienen mucho que decir: de ellos depende la gestión administrativa de la Convención Constitucional y también parte del trabajo legislativo. Además, como el resto de las carteras, también están gestionando el traspaso de gobierno.

Por todas estas urgencias es que el subsecretario de la Segpres, Máximo Pávez, conversó con ADN Hoy y dio cuenta de lo que viene y lo que vendrá.

“Nadie que haya seguido el proceso de la Convención en su detalle podría afirmar responsablemente que el gobierno no haya hecho su máximo esfuerzo para que la Convención funcione”, zanjó de entrada el subsecretario Pávez.

Y luego añadió: “los incidentes, que han sido más bien políticos, no tienen nada que ver con el rol que ha tenido la Segpres, que ha sido prestar permanente apoyo (…) Cualquier cosa que venga de la Convención, desde el punto de vista de la gestión administrativa y financiera, el apoyo ha estado impecable”.

Sin embargo, pese a su diagnóstico, no fue hace tanto que los convencionales denunciaron el no pago y la no contratación de sus asesores. Al respecto, Pávez señaló que “en su minuto lo que pasó fue que los convencionales pusieron a trabajar a sus asesores antes de, uno, tener fijas las asignaciones; dos, tener el reglamento de las asignaciones; y tres, un procedimiento para formalizar la contratación de asesores”.

“Quizás ellos partieron el 4 de julio, pero el reglamento estuvo en agosto. En acuerdo con ellos, además, nosotros accedimos al pago retroactivo del mes de agosto. La Convención está funcionando bien, a pesar de que no ha habido ningún artículo redactado“, complementó.

El caso Rojas Vade

Uno de los temas que ha tenido que enfrentar la misma Segpres fue el del convencional Rodrigo Rojas Vade. Al respecto, Máximo Pávez señaló que buscaron mecanismos para que Rojas Vade al menos renunciara a su dieta, pero “la oposición lo rechazó”.

“Durante la tramitación de la ley de presupuesto el diputado Leopoldo Pérez presentó una glosa presupuestaria para permitir que los Convencionales renunciaran a su dieta. Eso fue rechazado por la oposición”, sostuvo Pavez.

Agregó que “nosotros no queremos meterle más mano como Ejecutivo al capítulo 15, es parte de la estabilidad de la Convención Constitucional. Acá hay una negligencia del Convencional que mintió. A mí no me ha llegado ninguna carta de parte de la mesa de la Convención que me diga: ‘estuvimos pensando en una fórmula legal para que él lo devuelva’“.

Yo lo podría conversar, pero no me ha llegado ninguna solicitud. Eso tiene que venir de la Convención. Como Segpres no podemos estar preocupados de cómo se administra a ese nivel la Convención”, contó el subsecretario.

Además, añadió que existen “miles de fórmulas” para resolver este tema, sin que ello implique modificar la Constitución. Solo “hay que tener voluntad política”, precisó.

Próxima administración

En relación al cambio de posta entre el actual gobierno y el que asumirá el próximo 11 de marzo, el subsecretario Pávez contó que ya hay contacto entre parte del equipo del Presidente Sebastián Piñera y parte del equipo del Presidente Gabriel Boric.

En cuanto a “lo político: un almuerzo del Presidente, donde fue el ministro Juan José Ossa, donde él quedó en contacto con parte del equipo político del Presidente electo para poder ir haciendo una agenda legislativa que nos permita ir haciendo un muy buen ambiente en enero, que es la última semana legislativa”.

Además, el subsecretario contó que los ministerios ya están oficiados para que designen a una contraparte que pueda encaminar el mismo traspaso. “Va a haber un sitio web donde nosotros vamos a ir entregándole en digital toda la información administrativa y formal al futuro gobierno. Lo segundo es un traspaso de la gestión de gobierno, tratando de buscar aquellas cosas más bien políticas y de gestión pública que cada subsecretario le tiene que entregar a su sucesor”.

“Estamos trabajando en una lógica de poder consolidar la información de la gestión de gobierno. Eso significa que al futuro subsecretario de la Segpres le voy a entregar un pendrive que diga: ‘mira, estas son las cosas más importantes que tu tienes que tener a la vista para partir con la gestión de gobierno'”, concluyó el subsecretario.