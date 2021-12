Mario Desbordes será apoderado de mesa por José Antonio Kast: “Hay que defender los votos”

Tras su fallida participación en las primarias del 18 de julio y luego de la derrota de Sebastián Sichel en la primera vuelta, el exministro Mario Desbordes participa actualmente en la campaña de José Antonio Kast: ahora anunció que será apoderado de mesa en favor de su candidatura.

A través de su cuenta de Twitter, Desbordes afirmó que “he recorrido regiones y comunas llamando a votar por José Antonio Kast, he estado en decenas de programas de radio y TV, y he dado varias entrevistas en diarios apoyándolo”.

“Con todo, el trabajo no ha terminado y por eso seré apoderado de este mesa este domingo. Hay que defender los votos“, remarcó el exparlamentario y militante RN.

El recorrido de Mario Desbordes

El exministro Mario Desbordes fue uno de los cuatro postulantes al cupo de Chile Podemos Más de cara a las primarias del 18 de julio. Su irrupción como parte de la campaña de José Antonio Kast ha generado algunas críticas.

Especialmente, luego de una entrevista que concedió a La Tercera en febrero de este año, en los inicios de su campaña presidencial. “Hay gente que se incomodó por lo que se vivió en octubre de 2019 y yo creo que hay gente en mi sector que todavía no calibra lo que pasó“,

“Todavía hay gente en mi sector que tiene una venda en los ojos y que no quiere reconocer que este país de verdad cambió o exige que cambiemos en muchas cosas y no está disponible para cuestiones cosméticas”, cerró.