Segunda vuelta presidencial: Colegio de Profesoras y Profesores entregó apoyo a Gabriel Boric

A tan solo 21 días de la segunda vuelta presidencial, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric continúa sumando apoyo. Ahora fue el turno de la Asamblea Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores. La organización acordó, con un 80% a favor de los y las Delegadas de todo el país, apoyar institucionalmente la candidatura presidencial del diputado por Magallanes, para este 19 de diciembre.

Para el Presidente de la Regional Metropolitano, Mario Aguilar esta decisión se tomó “ante la amenaza del peligro real que representa la otra candidatura pinochetista. El apoyo fue contundente, no hubo ni un solo delegado que defendiera la opción del otro candidato”.

El dirigente del Colegio de Profesores y Profesoras, explicó que en el análisis de ambos programas de cara a la segunda vuelta y ante la disyuntiva, “de una opción que es regresiva, que atenta contra la democracia y los derechos humanos; y la opción de Boric que garantiza mínimos democráticos y mínimos respeto a los derechos humanos, fue muy contundente el apoyo a él”.

Un rechazó unánime al candidato de ultraderecha

Aguilar explicó que la minoría que no estaba a favor de la moción aprobada, no es que estuvieran a favor del otro candidato. Sino que preferían que fuera una opción personal de cada uno, pero no una opción institucional.

El dirigente indicó que “fue unánime el rechazo al candidato ultraderechista. Y por tanto fue muy contundente el apoyo para votar por Boric el 19 de diciembre”.

“Unánimemente, la Asamblea Nacional expresó su rechazo a la candidatura pinochetista. En consecuencia, el Gremio Docente claramente señaló que la opción que defiende la democracia, que defiende los derechos humanos y que garantiza el respeto del desarrollo de la Asamblea Constituyente, es la opción de Gabriel Boric. Y esa es la opción que apoyaremos como Colegio de Profesoras y Profesores” finalizó el Presidente del Colegio RM de Profesoras y Profesoras.