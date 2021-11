Daniel Jadue se retractó de sus dichos contra los votantes de Franco Parisi: “Lo que dije fue un error”

Este viernes, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, y el excandidato presidencial Franco Parisi se vieron envueltos en una polémica.

Esto porque la autoridad comunal criticó a los votantes del abanderado por el Partido de la Gente, manifestando que estos “son tremendamente individualistas y solo buscan más plata en el bolsillo”.

Tras recibir réplicas tanto de Franco Parisi como del Gobierno, Daniel Jadue se retractó de sus dichos, afirmando que fueron un error.

“Por supuesto que no he querido faltarle el respeto a ningún votante. Lo que dije fue un error. Es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa Gabriel Boric”, señaló.

“Aquí no me pierdo ni un minuto, porque lo que está en juego es el futuro de Chile“, cerró el alcalde de Recoleta.

