Gabriel Boric y rol de Daniel Jadue: “Se queda en el municipio, en el gobierno necesitamos gente transversal”

Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, se refirió este lunes a los resultados de la elección del domingo 21 de noviembre y comentó lo que hará para ganar la segunda vuelta, a efectuarse el 19 de diciembre, y su relación con Daniel Jadue, alcalde de Recoleta.

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana de CHV, Boric afirmó que “sabíamos que probablemente pasáramos a segunda vuelta con Kast. Yo siempre le dije a mi equipo que no había que confiarse”.

“Creo que lo que se presenta hoy ante nosotros es una elección muy estrecha y la segunda vuelta presidencial está totalmente abierta”, añadió el diputado del Frente Amplio.

Consultado por el rol que tendría Daniel Jadue en un posible futuro gobierno, Gabriel Boric señaló que “yo estoy en buena posición con Daniel y creo que hay muchas cosas que se pueden aprender de las buenas experiencias de la Municipalidad de Recoleta”.

“Daniel [Jadue] está bien en el municipio y se va a quedar en el municipio. En el gobierno necesitamos gente transversal. Tenemos que salir a hablarle a todo el mundo y ahí yo no tengo ninguna duda que Daniel va a colaborar en esa línea desde la Municipalidad de Recoleta”, complementó.

Un mea culpa tras la primera vuelta

En cuanto a los resultados obtenidos en los comicios, en el cual sacó la segunda mayoría nacional con un 25,83% de las preferencias, solo superado por José Antonio Kast, quien lideró los votos y obtuvo un 27,91% .

Frente a este escenario, Boric reconoció que “tuvimos un déficit grande en el mundo rural y en el Chile más profundo. No hicimos una pega territorial suficiente y vamos a tener que desplegarnos y escuchar mucho”.

No obstante, el parlamentario expresó que “creo ser una persona buena y espero transmitir esa honestidad y cercanía a la gente, pero también soy una persona firme, (pero) tenemos que transmitirla mejor. En los momentos que me ha tocado tomar decisiones difíciles, he estado incluso remando contra la corriente”.