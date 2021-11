Emilia Schneider celebró haber sido electa y mostró preocupación por avance de Kast a segunda vuelta

Emilia Schneider hizo historia al convertirse en la primera mujer trans en llegar al Congreso, luego de ganar este domingo 21 de noviembre, en las elecciones 2021 un cupo como diputada, representando al distrito 10.

Ciudadano ADN conversó con la diputada electa, quien habló de los resultados de la elección 2021 y el futuro de su conglomerado, Apruebo Dignidad, en cara a los comicios presidenciales de segunda vuelta a ejecutarse el 19 de diciembre contra José Antonio Kast.

Si bien Schneider se mostró contenta con su elección como diputada, expresó que tiene “sentimientos encontrados”, ya que explicó que “veo con mucha preocupación el avance de estos discursos de odio, discursos que se aprovechan del miedo, de la incertidumbre de las personas para crecer, pero en ningún caso esta es una derrota para nosotros y nosotras”.

“Pasamos a segunda vuelta y eso es una elección nueva, y ahora tenemos la tarea de salir a convocar a una mayoría que quiere cambios en Chile y que no quiere otros cuatros años de más Sebastián Piñera, de endurecimiento de esta fórmula y de un gobierno en la política que está ensimismado sirviendo a la elite conservadora empresarial”, agregó la ex dirigente estudiantil.

Respecto a la elección presidencial, Emilia sostuvo que el paso a segunda vuelta de Gabriel Boric y José Antonio Kast es una “situación compleja“, ya que “no hay mayorías que se constituyan sustantivamente en Chile”, puesto que como detalló “si bien Gabriel Boric crece poquito en comparación a las primarias de Apruebo Dignidad. Kast también crece un poquito respecto a la votación del rechazo en el plebiscito”.

“Mi comunidad tiene miedo”

Schneider manifestó preocupación frente a la primera mayoría nacional en las elecciones presidenciales, recibida por José Antonio Kast, y expresó: “yo creo que mi comunidad, las diversidades sexuales y las mujeres, tienen miedo. Porque el programa de Kast, pese a que hoy día diga que quiere cambios con estabilidad, realmente no quiere ningún cambio, todo lo contrario, quiere retroceder hacia el pasado”.

“Nuestra dignidad como mujeres y como diversidades sexuales está puesta en riesgo. El programa de Kast, aunque él diga lo contrario, dice retroceder en cuestiones como la ley de identidad de genero, para que las personas trans dejemos de tener el derechos a nuestra identidad y derogar la ley de aborto en tres causales”, agregó.

Aún así, la ahora diputada expresó que está convencida de “que somos mayoría los sectores que creemos que todos las personas merecemos igualdad e igual derecho, sin importar nuestro origen socio económico, nuestro lugar de nacimiento, nuestra identidad, nuestra sexualidad, ninguna otra consideración arbitraria”.

Frente al sorpresivo tercer lugar de Franco Parisi, Schneider manifestó que “el resultado de Franco Parisi, es un voto anti-élite, un voto que busca cambio, que no quieres que las cosas sigan como están, porque Franco Parisi no representa una alternativa al continuismo. Los votantes de Parisi, tienen los anhelos de cambio, y los anhelos de cambio no solamente político, sino de quién nos está gobernando”.

Los primeros pasos tras la elección

La ahora primera diputada trans electa por el distrito 10 (Santiago, Ñuñoa, Macul, La Granja, Providencia y San Joaquín), se refirió a los primeros pasos a seguir tras esta histórica elección y detalló que lo primero que hará será “tener una ronda de reuniones con organizaciones territoriales, con organizaciones sociales, con la organizaciones de la disidencias y feministas”.

Y además precisó que se pondrá a disposición de Apruebo Dignidad y Gabriel Boric “para que derrotemos a José Antonio Kast en segunda vuelta”.

En cuanto a las primeras medidas que Emilia Schneider pretende levantar en el Congreso tras ganar en elecciones 2021, detalló que “busca darle una reactivación a la sociedad post pandemia. Hoy estamos mucho peor a dos años de la revuelta social. Hay que legislar para las necesidades cotidianas de las personas, con una mirada de justicia social, feminista y ecologista”.

“Me gustaría darle mucha fuerza a la ley de educación sexual integral, para que sea una realidad y un derecho. Levantar la ley de cupo laboral trans y la ley integral trans, para que las personas de mi comunidad tengan acceso al trabajo y a la educación”, Cerró la parlamentaria electa.

Emilia Schneider, tras ganar en las elecciones 2021 un cargo de diputada por el distrito 10, asumirá como parlamentaria el 11 de marzo del 2022 y hará historia al ocupar un sillón en el Congreso, como la primera mujer trans en conseguir este cargo.