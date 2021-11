Acusación Constitucional contra Presidente Piñera: Gobierno envió minuta a senadores con “mitos y falsedades” del libelo

A un día de que la sala del Senado analice como jurado y vote la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, el gobierno envió una minuta a los senadores oficialistas con un resumen de lo que consideran son “mitos y falsedades” contenidos en el libelo que fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados hace unos días en una maratónica sesión.

En el documento se detallan siete puntos entre los que se explica por ejemplo que “la familia del presidente no fue quien vendió el proyecto minero Dominga al grupo Délano“, y que “la venta de una parte de la propiedad de la empresa dueña de minera Dominga en las Islas Vírgenes no implicó evasión ni elusión de impuestos”, entre otros puntos.

Lo anterior debido a que la Acusación Constitucional se funda en el negocio que se realizó en el paraíso fiscal, donde se vendió parte de la minera Dominga al mejor amigo del Presidente Piñera, Carlos Alberto Délano, donde parte del millonario pago estaba condicionado a que el sector de La Higuera, donde se emplaza el proyecto minero, no fuera declarado zona de resguardo medioambiental, algo que es de plena competencia del Mandatario. Todo esto apareció en los denominados Pandora Papers.

Varios puntos del documento giran justamente en torno a la decisión de no declarar como zona protegida el lugar donde se emplaza el proyecto Dominga, en uno de los cuales se refiere incluso a la negativa de firmar el Tratado de Escazú, se apuntó que “la decisión de no firmarlo ocurrió 8 años después del cese de la vigencia de dicha cláusula, y la suscripción o no de un Tratado Internacional es una atribución de un Presidente y jamás puede atentar contra el Honor de la Nación. Existen razones plausibles para no firmarlo, como han hechos varios países de la región. No es efectivo que la firma del tratado hubiese impedido el proyecto Dominga”.

En tanto, hacia el final de la minuta enviada a los senadores se aseguró que la Acusación Constitucional es “una maniobra electoral”, apuntando que “los acusadores le concedieron muy pocos días a los asesores para redactarla, y se les negó “un par de días” adicionales que habían pedido, según entrevista de la Diputada Claudia Mix, porque querían situar su discusión antes de las elecciones. Tenían 11 meses para presentarla, y decidieron presentarla antes de 11 días”.