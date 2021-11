Franco Parisi salió a explicar por qué no viajó a Chile: “El PCR me salió bien, pero el “quick test” salió inconcluso”

Como ha sido la tónica de su campaña presidencial, Franco Parisi explicó a través de sus redes sociales la situación con su PCR en Estados Unidos y que le impidió llegar a Chile como había sido anunciado hace algunos días.

“El PCR me salió bien, pero el “quick test” salió inconcluso. En el aeropuerto me impidieron viajar y es algo que le puede pasar a cualquiera. Uno no puede “ponerse choro” con las asistentes de vuelo”, explicó a través de una transmisión en YouTube del Partido por la Gente, al cual representa.

En ese contexto, el economista no quiso explicitar qué nueva fecha tiene para venir a Santiago. “Tengo que hacerme un test mañana, a 48 años del que salió malo. Ando medio raro, no sé si de resfrío o de la emoción. No quiero especular de cuándo voy a viajar a Chile porque no quiero ilusionar a la gente”, apuntó.

Además, Franco Parisi fue más allá de la situación con su PCR en Estados Unidos y se mostró optimista por su campaña virtual. “Estamos haciendo las cosas bien. Estábamos terceros en una encuesta y yo creo que estamos ahí de ser segundos“, apuntó el candidato de 54 años.

“Otro candidato presidencial quiere hacer un guiño en su franja al Partido de la Gente. Están nerviosos. Por algo nos molestan tanto. Nadie habla de los candidatos de ME-O o Artés”, complementó.

La abogada de Franco Parisi también explicó el tema del PCR

En conversación con 24 Horas, Elizabeth Rodríguez puntualizó que el candidato no tiene síntomas mayores y que se pudo haber tratado de un problema más específico con la toma de muestra.

“El PCR que se realizó como requisito para llegar a Chile es negativo, él no tiene no Covid. El punto es que en una prueba rápida el examen pudo haber estado malo, ya que el resultado comunicado fue “inconcluso”, lo que significa que no da una respuesta afirmativa ni negativa“, explicó la abogada de Franco Parisi.

“Nunca esperábamos esto, ya que teníamos todo preparado para la llegada de Franco(…) Esto es un imprevisto que se va a solucionar lo antes posible“, sostuvo Elizabeth Rodríguez, a la espera de que en los próximos días pueda ser habilitado sanitariamente para viajar al país.