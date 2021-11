Encuesta Cadem: José Antonio Kast vencería a Gabriel Boric en eventual segunda vuelta presidencial

Este viernes por la noche, la Plaza Pública Cadem entregó su encuesta número 408 correspondiente a la primera semana de octubre en cuanto a las elecciones presidenciales de este 2021.

En ello, la medición entregó los detalles de una nueva encuesta que se realizó en los últimos días con miras a la carrera presidencial de las próximas semanas, y situó nuevamente a José Antonio Kast como ganador en primera, y ahora incluso en segunda vuelta.

Según los datos entregados, el candidato presidencial del Partido Republicano amplió su diferencia en el primer lugar ante Gabriel Boric en seis puntos, es decir, Kast obtendría un 25% de las preferencias, mientras que el de Apruebo Dignidad se quedaría en 19%.

Pero la novedad estuvo en que por primera vez desde que se entrega la medición con miras a la elecciones presidenciales, José Antonio Kast se impondría en segunda vuelta ante Gabriel Boric. Ahí el republicano obtendría un 44% de las preferencias versus el 40% del Apruebo Dignidad.

Más atrás en la carrera aparece también por primera vez Franco Parisi. El candidato del Partido por la Gente se queda con el tercer lugar gracias a un 10% de las preferencias, subiendo tres puntos en relación a la anterior entrega, con lo que pasa a Yasna Provoste (9% y dos puntos menos) y también a Sebastián Sichel (8%), según la Encuesta Cadem.

El listado lo cierran Marco Enríquez-Ominami con un 5% de las preferencias y Eduardo Artés con tan solo un 2% de los votos si es que la elección fuera este domingo. Finalmente un 22% de los encuestados declaró “no saber“, “no responde” o “no votaría“.