Cuarto retiro: Senado no llegó a acuerdo para poner en tabla el proyecto durante esta semana

Durante la jornada se reunió el comité de parlamentarios en el Senado, encuentro que finalizó sin acuerdos que permitan poner en tabla esta semana el proyecto del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Pocos minutos después de terminada la sesión, se confirmó que no se había llegado a acuerdo para poner en tabla dicho proyecto. Específicamente, fue el senador independiente, Carlos Bianchi, quien dio a conocer esta noticia, y en conversación con ADN acusó de “chantaje” a los partidos del oficialismo.

“Ellos quieren convocar con urgencia absoluta la ley de indulto. Es curioso que la derecha quiera hoy día priorizar la ley de indulto, ellos no creen obviamente en ese proyecto de ley y lo que están haciendo es decir mire, si no se coloca y se vota la ley de indulto, nosotros no estamos de acuerdo, así lo dice la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, en que se incorpore el cuarto retiro”, explicó el senador.

De acuerdo a lo establecido en el reglamento del Senado, y tras la falta de acuerdo del comité de parlamentarios, los pasos a seguir ahora, para que continué su camino el cuarto retiro de los fondos de pensión, es que la mesa del Senado debe hacer una propuesta a la totalidad de los senadores y senadoras, con el objetivo de poner en tabla el proyecto.

En estos momentos el Senado se encuentra sesionado, por lo que durante esta tarde se sabrá si es que la mesa definitivamente realizará una propuesta formal para poner en tabla el tan polémico cuarto retiro.

Aún así, hay que recordar que se han levantado presiones hacia la mesa, incluso desde la misma oposición, la cual ha argumentad incluso una moción de censura a la mesa liderada por Ximena Rincón.

La negativa del Senador Montes

Pero el complejo camino del cuarto retiro no se detiene aquí, puesto que durante la mañana del martes y por medio de una carta, el senador del Partido Socialista, Carlos Montes confirmó que votará en contra de proyecto que permite el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, cuando logré ser discutido en la Sala.

El parlamentario sostuvo que el texto como está, ya aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, “me resulta imposible apoyarlo”.

Es más, Montes explicó que los retiros de fondos de las AFP “son una política pública que no comparto” y que votó a favor los tres proyectos anteriores porque “no existía otra alternativa”.