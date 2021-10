El críptico mensaje de Karla Rubilar tras reportaje por supuesto uso de platas públicas en campaña de su pareja

El reportaje que durante la noche de este domingo dio a conocer el supuesto uso de platas públicas por parte de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, para apoyar la campaña de su pareja a la Cámara de Diputadas y Diputados, el periodista Christian Pino, provocó diversas reacciones en el mundo político, aunque la más esperada, la de la propia Rubilar no aclaró mucho la situación.

Esto porque tras la emisión del reportaje en Canal 13, la exdiputada publicó un críptico mensaje en su cuenta en la red social Instagram, aludiendo a un pasaje bíblico sin entregar mayores explicaciones.

“Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás. Y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada”, fue el mensaje que acompañó una imagen, citando al Salmo 91.

En tanto, su pareja, Christian Pino usó la misma red social para hacer lo propio. Eso sí, utilizando una imagen del Quijote de la Mancha y citando el mismo libro de Cervantes. “Si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos“. A la fotografía, solo agregó el mensaje con la fecha; “Domingo 17 de octubre 2021. Día 56 de campaña…”

Ninguno de los dos aludidos ha hecho más declaraciones que estas sobre el tema, por el cual tampoco ha hablado oficialmente La Moneda.