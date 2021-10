Debate Archi: Yasna Provoste dijo que “la candidata soy yo” al ser consultada por el juicio de Contraloría contra su marido

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, que es además la única mujer en la carrera por llegar a La Moneda, contestó la mañana de este viernes en el debate Archi a la consulta por el juicio civil en el que está involucrado su marido, Mauricio Olagnier, con la Contraloría asegurando que “la candidata soy yo”.

Al respecto, Yasna Provoste indicó que “la candidata soy yo, no mi marido. Imagino que fueron a buscar a los paraísos fiscales no encontraron nada, que fueron a buscar a los aportes y no encontraron nada, yo estaba en conocimiento de esta situación“, luego que el diario La Tercera publicara el conflicto legal que involucra al esposo de la candidata con Junaeb y la Contraloría.

Según el artículo, la Contraloría lleva adelante un juicio en contra de dos exfuncionarios de la Junaeb, uno de ellos Olagnier, para lograr la restitución de $ 860 millones.

Sobre esto la candidata apuntó que “mi marido trabajó siete meses en la Junaeb, era un funcionario a contrata, no tenía que ver con las decisiones. Él estaba haciendo uso de su feriado legal, no estaba ni siquiera en la zona (…) Agradezco que haya surgido esta publicación”, dijo ya que agregó, lleva mucho tiempo en proceso.

En el desarrollo del debate Archi, la candidata Provoste incluso fue más allá y dijo que “uno se pregunta si las mujeres tenemos que responder por los actos de sus maridos, me alegro de que surja esto porque da cuenta de que durante estos años en que ha estado esta situación, da cuenta ademas que yo en mi calidad como diputada y luego como senadora nunca he utilizado un tráfico de influencias para que esta audiencia sea vista”.

Más adelante incluso comentó con ironía que “yo no estoy preocupada de las esposas, de las queridas de ustedes, de nada de eso. Acá hay algunos que están obsesionados con pelear solo entre hombres, ¿y sabe que? Yo soy la candidata“, puntualizó.