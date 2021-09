Parlamentarios de oposición llamaron a aprobar cuarto retiro: “Ya no puede haber más ambigüedades”

Ad portas de la discusión del cuarto retiro de los fondos de pensiones en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, el presidente de la comisión de Constitución, Marcos Ilabaca (PS) llamó a los legisladores oficialistas a que “escuchen a sus electores”.

En compañía del diputado Juan Luis Castro (PS), el diputado Ilabaca explicó que el proyecto que fue aprobado por la Comisión de Constitución “fue mejorado”, y recordó que se necesitan 93 votos para que el proyecto pase al Senado.

El diputado Castro dijo, por su parte, que “ya no puede haber más ambigüedades, el endeudamiento que tiene la clase media es enorme y existe un estado de necesidad que hay que atender“.

Castro justificó su voto a favor “para toda la gente que no tiene IFE universal y no tiene cómo salir de sus deudas”, asegurando que no ha cambiado de opinión tras los retiros anteriores, y llamó al Gobierno a que “allane el camino y deje de presionar a sus parlamentarios”.

El diputado Ilabaca explicó que, en la mejora del proyecto, se da la oportunidad del retiro del 100 % de sus fondos a las personas con enfermedades catastróficas, y que a los beneficiarios de rentas vitalicias se les acotará el descuento, para que no sea de por vida.

Por otra parte, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Baja, confirmó que el proyecto a votarse este martes establece que, a los cotizantes deudores de pensión de alimentos, se les descontará el total de la deuda.