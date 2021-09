Banco Central aclaró dichos de diputado Guillermo Ramírez sobre pagos de los retiros de fondos

Una fuerte polémica causaron los dichos del diputado UDI Guillermo Ramírez, quien aseguró en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión que los retiros de fondos de pensiones que se han realizado hasta ahora no las han pagado las administradoras, sino el Banco Central.

“¿Tú sabes quiénes pagaron el primer, segundo y tercer retiro de las AFP? No fueron las AFP, el que pagó eso fue el Banco Central, le prestó ese dinero a las AFP, que después tienen que devolver, justamente para que las AFP no tuvieran que vender todos los activos y no se fuera toda la economía y valores al suelo”, sostuvo el parlamentario oficialista.

Y además afirmó que “ahora el Banco Central ha dicho que no dará plata para prestarle a las AFP y que si hay un cuarto retiro van a tener que vender todos los activos y eso va a hacer que la Bolsa se derrumbe”.

La explicación del Banco Central

A través de un comunicado, el Banco Central respondió los dichos de Guillermo Ramírez y explicó que “desde noviembre de 2019, el BCCh ha adoptado un conjunto de medidas excepcionales para enfrentar episodios de volatilidad financiera, asociados a ajustes abruptos y significativos de portafolio”.

“Todas estas iniciativas, enmarcadas en su mandato legal, esto es el resguardo de la estabilidad de la moneda y la estabilidad del sistema de pagos, han tenido como objetivo principal mitigar el impacto de estos episodios sobre los mercados y, por ende, sobre las condiciones financieras que enfrentan las personas”, agrega el escrito del ente emisor.

En esa línea, el organismo explicó que tras la entrada en vigencia de los retiros, lo que involucraba una importante liquidación de activos por parte de las AFP, y con el fin de preservar la estabilidad financiera, se implementaron una serie de medidas.

“Ello, con el objeto de facilitar la liquidación masiva de activos, y así mitigar disrupciones y volatilidad excesiva de los mercados financieros, incluyendo el valor de los propios fondos de los afiliados. Cabe notar que los retiros anticipados de fondos de pensiones totalizan cerca de US$ 50.000 millones, equivalentes a un 20% del PIB aproximadamente”, apuntó el Banco Central.

Revisa el comunicado completo del Banco Central en su sitio web.