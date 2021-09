Abogado constitucionalista analizó las opciones para la renuncia de Rodrigo Rojas Vade a la Convención Constitucional

Este lunes, el convencional Rodrigo Rojas Vade anunció su renuncia a la Convención Constitucional, tras asegurar hace semanas que no padecía cáncer e iniciarse una investigación en su contra por el posible delito de perjurio.

Rojas Vade aseguró que “tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo”, explicando que “la nueva Constitución debe reflejar un país digno, donde quienes cometen errores, los reconocen y asumen las consecuencias”.

Sin embargo, tal y como se desprende de las declaraciones de Rojas Vade, no existe mecanismo definido respecto de la renuncia de los convencionales.

En conversación con Ciudadano ADN, el abogado constitucionalista Tomás Jordán explicó que los integrantes de la Convención Constitucional están sujetos a la normativa de la Cámara de Diputados, por ende “no pueden renunciar a menos que tengan una enfermedad grave”.

Lo que significa que, de momento “sólo trae un efecto práctico de no ir”, porque seguirá siendo parte de los 155 integrantes, lo que significa, entre otras cosas, que Rojas Vade seguirá recibiendo remuneración.

Por ende, para el jurista hay tres caminos. El primero es no hacer nada, lo cual sólo trae un efecto práctico. “el no va, pero siguen contando los 155. él va a estar contado ahí, y le pagan igual”, dijo Jordán. “El irá, o alguien irá, a recoger el cheque y lo romperá, lo donará. Pero le tienen que pagar igual, porque sigue siendo convencional con todas las de la ley”, explicó el abogado.

El segundo camino es es reformar la Constitución en el Congreso para permitir la renuncia de los integrantes de la Convención, sin extenderla a los diputados.

Lo tercero es el procedimiento vigente, que se aplica a la Cámara de Diputados. Si su enfermedad se califica como grave, determinado de esa manera por el Tribunal Constitucional, el puede renunciar. Sin embargo, Tomás Jordán aseguró que “los convencionales no están convencidos porque incorpora otro órgano a controlar lo que pase en la Convención”.

Sobre la posibilidad de reemplazo de Rojas Vade en la Convención Constitucional, el abogado Tomás Jordán explicó que esto no aplica para el mencionado. “Los reemplazos aplican a los partidos políticos. No aplica para los independientes“, dijo Jordán, recordando que Rodrigo Rojas Vade fue electo en una lista de no militantes, la Lista del Pueblo.