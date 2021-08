Eduardo Artés tomó distancia de Gabriel Boric: “Este hombre, cada vez que puede, se alinea con la orientación estadounidense”

Luego de que el Servicio Electoral (Servel) resolviera bajar las candidaturas de Diego Ancalao y Gino Lorenzini, quedaron seis candidatos y una candidata para las elecciones presidenciales de noviembre: Gabriel Boric, Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, Franco Parisi, Yasna Provoste, Sebastián Sichel y Eduardo Artés.

Fue precisamente el candidato de Unión Patriótica, el profesor Eduardo Artés, quien conversó con ADN Hoy y se diferenció de las candidaturas de izquierda. “Para ser de izquierda, uno tiene que tener un proyecto de sociedad, no basta con plantear arreglos dentro de la actual sociedad neoliberal y capitalista existente. Quien no está por el socialismo, por una sociedad centrada en los trabajadores y los pueblos, y la superación del capitalismo, no puede reclamarse de izquierda“, señaló.

Además, se refirió a las candidaturas de Gabriel Boric, Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami, donde aseguró que “tienen un programa parecido y podrían ahorrar tiempo en un solo candidato”.

Consultado sobre si Boric, candidato del Frente Amplio y Partido Comunista, representa una alianza de la izquierda, Artés fue tajante en afirmar que “por ningún motivo”, y apuntó al parlamentario como un “pronorteamericano”.

“Una de las características fundamentales de la izquierda es una actitud antiimperialista. Con Salvador Allende, existía el antiimperialismo cuando solo teníamos el 12% de nuestra economía en manos de empresas trasnacionales. Hoy esa cifra está en casi un 80%, con mayor razón hace sentido el antiimperialismo. Pero este hombre, cada vez que puede, se alinea con la orientación estadounidense, de Joe Biden, frente a cualquier país que lucha por la soberanía como Nicaragua, Venezuela, Cuba, China. Él se alinea con Estados Unidos, es un pronorteamericano, igual que Provoste”, aseveró.

Finalmente, Eduardo Artés se mostró a favor de los gobiernos de Ortega, en Nicaragua, y de Kim Jong-un, en Corea del Norte. “Nosotros no alineamos con todos aquellos que, de acuerdo a sus derechos como pueblo, luchan por su soberanía e independencia“, sostuvo, agregando que “tenemos simpatía con todos aquellos que se atreven a pararse frente al imperio del norte“.