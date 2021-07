Burgos y anuncio de Yasna Provoste: “Tengo la impresión de que va a anunciar su intención de ser candidata a la Presidencia”

El exministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió la mañana de este martes al anuncio que realizará la presidenta del Senado, Yasna Provoste, asegurando que “tengo la impresión que va a anunciar su intención de ser candidata a la Presidencia de la República“, todo esto luego de los sorprendentes resultados de las elecciones primarias de este domingo 18 de julio.

En conversación con radio Futuro, Burgos agregó que “estoy interpretando una despedida de la presidencia del Senado. El anuncio previo dice más relación con esto. No la conozco mucho pero es una mujer de asumir tareas, aunque sean difíciles. Ha mostrado su resiliencia. Me inclino porque va a decir: aquí estoy. Ojalá que sea así y eso es lo que me gustaría. Es difícil que si va a la presidencia pueda seguir en la testera del Senado. Creo que no es posible”.

Luego, y en virtud de los dichos de Paula Narváez respecto a que es bueno que en el voto de noviembre haya una alternativa de centro izquierda nítida, indicó que “creo que es central definir y queda muy poco tiempo para la inscripción. Lo ideal habría sido convocar a una convencional antes. Ahora ese espacio está bastante reducido. Los datos, hasta este momento son claros de la opción de una y otra (Narváez y Provoste)”.

Burgos por el resultado de las primarias

En la línea de lo ocurrido en primarias y la irrupción del candidato independiente Sebastián Sichel, precisó que “el candidato Sichel es una persona que pasó por el centro, como demócrata cristiano, pero mutó a otra cosa, legítimamente. No creo que, militantemente, haya arrastrado a mucha gente. Está Mariana Aylwin, pero no ha sido una cosa masiva. El militante DC está esperando una alternativa de centro izquierda en la figura de Yasna Provoste”. Agregó luego que “Hay que ver la capacidad que va a tener Sichel de mantener ciertas cosas de centro. Él fue el único candidato de la centro-derecha que estableció Estado de Sitio para la Araucanía”.

Finalmente, en el horizonte de las peticiones que tiene la ciudadanía, el exministro precisó que “hay una ciudadanía que quiere un país mejor sobre las bases de lo que se ha definido. La centro-izquierda se la puede dar. No tiene que ser testimonial. No hay que dejar sola a la candidata. La falta de primarias fue porque hubo un sector que dijo que no quería ir con la DC”.