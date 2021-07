Jorge Baradit se retractó de sus dichos y ofreció disculpas: “Las palabras que emití ayer no me representan”

Una nueva polémica se generó en la Convención Constitucional, y que envuelve directamente al constituyente independiente por la Lista del Apruebo, Jorge Baradit.

El escritor tuvo un desafortunado comentario luego de que su par de Renovación Nacional, el constituyente por el distrito 20 Luciano Silva, denunciara haber sido víctima de un ataque en su domicilio en Tomé.

Al ser consultado por esto, Baradit indicó que le parece “conveniente que ellos también sufran un poquitito lo que nosotros, los chilenos, hemos sufrido desde el estallido social: persecución, violencia, represión en las calles. Que ellos le tomen un poquitito el gustito no me parece tan malo”.

Por estas declaraciones, el escritor recibió múltiples críticas, motivo por el cual ofreció disculpas durante la sesión de la Convención Constitucional de este miércoles. “Las palabras que emití ayer no me representan. Yo fui víctima de violencia del Estado, de la violencia política y no se la deseo a nadie. Fue un exabrupto, hablé con Luciano Silva, le pedí disculpas, él las aceptó, y también ofrezco mis disculpas a la mesa“, afirmó.

Jorge Baradit sentenció que espera que se dé por cerrado el tema, tal como lo hizo él y el constituyente Luciano Silva de RN,.

Críticas del Gobierno por dichos de Jorge Baradit

Desde La Moneda también tuvieron palabras para los dichos del constituyente. El vocero Jaime Bellolio señaló que lo dicho por el escritor “es algo que no cabe en la democracia. Implica un desprecio por la diferencia y la dignidad humana. Lamentablemente, este señor ya nos tenía acostumbrado en sus anterior publicaciones a la denigración de las mujeres y un ataque odios hacia aquellas personas que piensan distintos”

En la misma línea, el ministro del Interior Rodrigo Delgado sostuvo que “para el Gobierno siempre el rechazo a cualquier acción violenta va a ser sin ambigüedades. Esto no tiene matices. Acá se rechaza la violencia, se condena, o se justifica y se acepta la violencia. Como Gobierno estamos en posición de rechazar siempre la violencia”.