El ciudadano Claudio Bravo: “Estamos plagados de cosas negativas en el mundo de la política”

En entrevista con ADN Deportes, Claudio Bravo no sólo habló de fútbol, sino también de política, temas sociales y la instalación de la Convención Constitucional. El capitán de La Roja suele ser muy activo en redes sociales y en más de una ocasión ha expresado su parecer sobre estos temas.

“Me ha tocado la fortuna de tener esa oportunidad de estar en otro lugar viviendo, creciendo también a nivel familiar. Pero creo que en resumidas cuentas lo que uno quiere es que el país evolucione de buena manera, que el país siempre esté en crecimiento y tengamos mejoras de todo tipo“, sostuvo el portero del Real Betis.

En esa línea, agregó que “tengo la suerte de estar en otros países en donde la evolución es constante en temas de salud, educación, seguridad, jubilación. El tema de la jubilación es sumamente importante, te encuentras en países desarrollados con jubilaciones que son realmente dignas y donde la vida no se suele encarecer como está ocurriendo en Chile“.

Acerca del costo de la vida en Chile, en comparación a otras naciones, Claudio Bravo señaló que “por ejemplo tener un vehículo en Chile significa ya gastarte un sueldo en un vehículo, porque tienes que pagar permisos, peajes, la gasolina que en Chile vale casi lo mismo que en España, siendo que los niveles de salarios son totalmente distintos, que son mínimos y precarios. Los salarios mínimos en Europa te dan la solución de una vida digna”.

“Nosotros hacemos las comparaciones. Cada vez que venimos a Chile y te encuentras con la amarga sorpresa que la vida está sumamente cara, en el sentido de alimentación, movilización, en la salud, en la educación… y es algo que sigue en aumento, no se ve una luz de que esto pueda detenerse“, reflexionó Bravo.

Claudio Bravo, el estallido social y la política

Consultado sobre si le gusta o no la política, el capitán de la Selección Chilena señaló que “de la buena, si es bien utilizada, me encanta. Pero si es utilizada de forma negativa, creo que también estamos plagados de cosas negativas en el mundo de la política. Ahí sí que no me gusta, me desagrada y me alejo. Pero si es bien utilizada para que podamos mantener una igualdad o tener más oportunidades, si el país puede crecer, es valiosa”.

Bravo también se refirió al 18 de octubre de 2019, punto de inicio del estallido social. “Uno siempre está pendiente del país, de las noticias. Desde lejos o cuando me toca estar acá, siempre intento que todos tengamos posibilidades, que tengamos igualdad, porque es lo que tú vives fuera. Llevo viviendo fuera casi 17 años y también encuentro que es razonable cuando la gente se manifiesta, cuando la gente protesta, porque también existe un cansancio, un agotamiento y eso implica llegar a lo otro“, expresó.

Acerca de los deportistas que se dedican a la vida política y ocupan cargos públicos, y sobre si se dedicaría a este tipo de labores, Claudio Bravo afirmó que “sí, lógicamente, por eso te hablo de buena política, de saber utilizar bien los recursos“.

“A modo de ejemplo: vengo de una localidad súper humilde (Viluco), una localidad de campo, y los chicos siguen en mi zona sin tener las herramientas en el sentido de sacar otro Claudio Bravo. Y lo hablas también con los compañeros y te vas dando cuenta que no hay inversión en otros lugares donde puedan sacar otro Charles Aránguiz, otro Arturo Vidal, y otras localidades donde los chicos sí necesitan herramientas”.

“Imagínate, no se brindan herramientas donde salimos nosotros, imagínate qué es lo que queda para las demás localidades. Y eso es lo que falta: invertir en muchas cosas más”, sentenció Bravo.