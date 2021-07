Constituyente Elsa Labraña tras incidentes: “La dictadura nunca terminó, la tenemos aquí a la vuelta de la esquina”

La convencional constituyente Elsa Labraña hizo sus descargos luego de la serie de episodios que protagonizó en medio de los incidentes que han marcado la instalación de la Convención Constitucional.

Tras el himno nacional y la lectura del acta por parte de la secretaria del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Carmen Gloria Valladares, la representante de la Lista del Pueblo le exigió a la funcionaria que suspendiera la sesión debido a la acción de Carabineros en la protesta que se realizó en las inmediaciones del exCongreso.

Luego que se decretara la suspensión de la sesión, Labraña y otros convencionales constituyentes de su conglomerado se retiraron de la carpa instalada para la inauguración. Al regresar hizo sus descargos ante la prensa.

“La represión está brutal, que esta ceremonia no puede continuar, que la gente, el pueblo que está exigiendo justicia y reparación está aquí, a la vuelta de la esquina y va a llegar a este lugar, porque no se puede hacer un país, no hay paz ni justicia“, sostuvo la representante por el distrito 17.

En esa línea, agregó que “le decimos al Presidente Piñera, firme de una vez la ley de indulto. A los senadores, que en este momento no están aquí, que probablemente nos estén mirando por las casas, echados en sus camas, a través de sus computadores, ellos son los responsables de que exista gente que todavía esté en las cárceles, sin un juicio justo, sin un procedimiento, con pruebas falsas”.

Además, afirmó al ser consultada por la protesta que “no me digan nada de las piedras, porque es una forma de defenderse. El pueblo necesita justicia, nada se puede construir en un sistema de violencia como el que hemos tenido por tanto tiempo. La dictadura nunca terminó, la dictadura la tenemos aquí, a la vuelta de la esquina“.

También increpó a la Intendencia Metropolitana. “Le hago un llamado a Felipe Guevara, él tiene que hacerse cargo de lo que este momento está ocurriendo. Él es el que da la orden. Si Carabineros comenzó la represión, él dio la orden, que se haga cargo de lo que está pasando, que se haga cargo de los heridos que hay en este momento, que se haga cargo de que el pueblo va a llegar ahora, en un ratito más, llega aquí al exCongreso”, sostuvo la convencional constituyente Elsa Labraña.

Finalmente, afirmó que la manifestación era porque “la gente estaba en fiesta, la gente fue provocada por las fuerzas especiales y la gente ha sido provocada por más de 30 años“.