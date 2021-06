Ministro Melero por anuncio de matrimonio igualitario: “No veo inconveniente en que se reponga en el Congreso”

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, se refirió la mañana de este jueves en ADN Hoy al anuncio que hizo el Presidente Sebastián Piñera durante la Cuenta Pública 2021, de poner urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, asegurando que “no veo inconveniente en que se reponga en el Congreso”.

Esto, luego de que varios miembros de la UDI -el partido en el que milita Melero- rechazaran de plano aprobar una normativa en ese sentido.

“Yo no sabía del anuncio del Presidente, No significa eso un cuestionamiento. El Presidente tiene el derecho de plantear lo que son sus convicciones y lo que considera que es mejor para el país. Lo que se ha planteado es ponerle urgencia a la discusión de un proyecto que ya estaba en el Parlamento (…) No veo inconveniente que se reponga en el Congreso una legislación que sé que genera visiones contrastadas, opiniones distintas, pero para eso es el Parlamento”.

Melero rechazó que se condicione apoyo a otras normativas

A lo anterior, el ministro del Trabajo agregó que tal como ha ocurrido siempre, los parlamentarios tendrán libertad para votar, pero apuntó que no está de acuerdo en que algunos pongan condicionamientos de apoyo a otras normativas por el tema del matrimonio igualitario.

“Los diputados y senadores que crean que es bueno avanzar a hacia un matrimonio igualitario tendrán la plena libertad de conciencia de votar a favor y los que no, en contra (…) En materia valórica, yo siempre, como parlamentario de la UDI, gocé de plena libertad para votar como me parecía y no creo que esto va a ser la excepción”, indicó.

“A mí lo que no me gusta es que se condicione la aprobación de otras iniciativas, que son muy importante para los chilenos, en virtud de la molestia que ha generado para algunos que se le haya puesto urgencia al matrimonio igualitario. Entiendo que quieren dar señales políticas, no reprocho eso, si el Parlamento es eso, es política, es deliberación. Me parece que condicionarlo a otras leyes de alto impacto social, no me parece un camino adecuado“, puntualizó.