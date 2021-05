A días de la última Cuenta Pública: Estudio asegura que el Presidente Piñera ha cumplido el 37% del programa de gobierno

A pocos días de que se realice la última Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera -el próximo martes 1 de junio-, la ONG Ciudadanía Inteligente dio a conocer los resultados del estudio que analizó el cumplimiento del programa de gobierno, asegurando que solo se ha cumplido con el 37% de lo prometido.

En tanto, durante el último año, el avance ha sido de un 3%, lo que pudo ser incidido principalmente por la pandemia del coronavirus covid-19. De hecho, durante 2020 se promulgaron 42 leyes asociadas a la crisis sanitaria.

¿En qué áreas se ha cumplido más?

Según el análisis, el programa original del Mandatario, contemplaba 256 promesas legislativas, de las cuales durante el tercer año de gobierno ha cumplido con 32 anuncios al 100%, mientras que 125 no vieron avance alguno.

En tanto, las tres áreas donde más se avanzó fueron Ciencia y Tecnología con un 85% de cumplimiento, Defensa con un 80%, y Equidad de Género con un 69%.

Por otra parte, las áreas con menor avance fueron Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones con 0% de avance y Minería que obtuvo un 13%.

Sobre el estudio, Colombina Schaeffer, subdirectora de Ciudadanía Inteligente, dijo que “sabemos que este análisis es más complejo que sólo revisar los números. La pregunta no es solo cuánto cumplió, sino cómo cumplió. Hoy estamos en un período de falta de confianza y legitimidad del sistema político en general, por eso es urgente que las promesas de gobierno vayan acorde a las demandas ciudadanas. El gobierno, además, tiene una responsabilidad con la ciudadanía y la pandemia no puede ser una excusa para no cumplir con la rendición de cuentas“.