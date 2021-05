Tras derrota electoral de la DC: Ximena Rincón pidió que no inscriban su candidatura en las primarias

Incertidumbre ha generado en algunos partidos de la oposición los resultados electorales de este fin de semana. En el bloque de Unidad Constituyente, la abanderada presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón, señaló que hay que asumir las responsabilidades políticas.

Además, la senadora dijo que la falange no puede inscribir las primarias presidenciales de este miércoles.

Cabe recordar que el presidente del partido, Fuad Chahín, suspendió la junta nacional que estaba programa para este lunes, donde sería ratificada Rincón, y que esta jornada se dio a conocer que la presidenta del Senado, Yasna Provoste, resultó con un 57% de aprobación en la última encuesta Cadem, siendo la figura política mejor evaluada.

“Hoy he hablado con los miembros de la mesa de la Democracia Cristiana, les he dicho que aquí hay que obviamente asumir las responsabilidades políticas que ellos tengan, que no podemos inscribir la primaria legal, que se necesita un análisis profundo de nuestro consejo nacional y de la junta, y que entorno a la reflexión que tomemos, definamos los caminos hacia adelante. Por lo tanto, esto necesita reflexión y seriedad a la hora de evaluar los escenarios posibles”, dijo Rincón.

“Claramente, todas las encuestas se equivocaron en los resultados de este fin de semana y la ciudadanía ha sido clara y categórica respecto de los partidos tradicionales”, agregó.

Durante esta tarde van a seguir tomándose definiciones en la oposición. A las 18:00 horas se reunirá el Partido Socialista, mientras que a las 19:00 horas lo hará el Partido Por la Democracia (PPD) para definir finalmente si Unidad Constituyente va a inscribir o no una primaria, pese a que la DC se habrá bajado de esta misma.