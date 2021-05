Francisco Vidal descartó que el PPD realice primarias con el Frente Amplio y el Partido Comunista

En medio del clima previo a las elecciones del fin de semana, el presidente interino del PPD, Francisco Vidal, aseguró que su partido no accederá a una primaria presidencial de toda la oposición.

De hecho, sostuvo que buscarán que el mecanismo sea con Unidad Constituyente y otros sectores de la centro izquierda.

“Nuestro Consejo General decidió que había tres caminos posibles y dos de ellos (ir con toda la oposición o ir sin la Democracia Cristiana) ya se cayeron. Por lo tanto, solo queda ir a primaria con la Unidad Constituyente”, señaló el ex precandidato de la colectividad a La Segunda.

En esa línea, Vidal descartó que el PPD compita en los comicios del 18 de julio con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Sin embargo, sí lo haría con el Partido Socialista (PS), la Democracia Cristiana (DC), el Partido Radical (PR) y el Partido Progresista (PRO), además de Ciudadanos.

Cabe señalar que, de seguir esta hoja de ruta, la papeleta tendría los nombres de Paula Narváez (PS), Heraldo Muñoz (PPD), Ximena Rincón (DC) y Carlos Maldonado (PR).

Sin embargo, los dichos de Vidal fueron refutados desde su mismo partido. “Siendo vicepresidente nacional del PPD sincero que me enteré, al igual que todos, por la prensa de esta decisión. No ha sido discutido ni en la mesa nacional ni en la comisión política. A pasos de otra farra histórica. No aprendimos”, sostuvo Tomás Iturbe.

Se espera que durante la noche de este martes, tras una reunión de la mesa directiva, haya más claridad respecto de la postura del PPD frente a las primarias presidenciales.