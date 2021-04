Diputada Jiles respondió a la acusación ante la comisión de Ética por haber tratado de “segundón” a subsecretario Pavez

La diputada del Partido Humanista (PH) Pamela Jiles respondió a la acusación que recibió ante la comisión de Ética, tras haber tratado de “segundón” al subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Máximo Pavez, durante la discusión del tercer retiro de fondos de las AFP en la comisión de Constitución.

En dicha instancia que realizó el pasado 1 de abril, la parlamentaria dijo que “si el Gobierno se quiere ir en la dura, por lo menos que venga a dar la cara el ministro Ossa, a decirle él con su cara a todo el país y no mandar a un segundón, a decirle a ciudadanía que se opone a que se les cobre un impuesto a los súper ricos, sino me opongo y pido mi derecho a que se calle Max Pavez en este momento. Que deje de hablar, porque no tiene derecho de hacerlo, yo no habilito”.

De este modo, y tras ser acusada, la diputada expresó en el Congreso Nacional que “he recibido una acusación ante la comisión de Ética por haberle dicho segundón a una persona que, efectivamente, según la RAE es un segundón y por haber llamado al ministro Ossa que se haga presente durante la tramitación del tercer retiro en la comisión de Constitución, que era donde se estaba dando esa discusión”.

“Respecto de esta acusación que me hace el desgobierno quiero decir: Doble nanai, desgobierno. Me hacen un enorme favor justo cuando necesito subir dos puntos más en las encuestas, vienen con esta absurda acusación que lo que tiene en realidad, en el fondo, es el intento del desgobierno de castigarme porque la abuela es el rostro del tercer retiro”, afirmó.

“Lamentablemente, no solo no me castigan, sino que esta acusación que me hacen ante la comisión de Ética lo único que va a lograr es hacerme subir, por lo menos, dos puntos en las encuestas”, concluyó.