Bellolio emplazó a la oposición: “Lo que está primero es la vida de las personas, no los cálculos de los políticos”

Tras el consejo de gabinete que se realizó durante esta jornada en el Palacio de La Moneda, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, dio cuenta de los resultados de la cita, así como las críticas en contra de la oposición luego del anuncio del Presidente Sebastián Piñera de un proyecto de ley para postergar las elecciones del 10 y 11 de abril.

“Tuvimos un exitoso consejo de gabinete, en donde conversamos muy profundamente sobre distintos ámbitos de la agenda de esta semana y las próximas, particularmente lo que tiene que ver con el coronavirus, con las ayudas para las familias que han sido más golpeadas durante no solamente durante estos meses, sino durante un año completo”, sostuvo el titular de la Segegob, quien realizó la vocería junto a su par de la Segpres, Juan José Ossa.

Respecto de la decisión del Ejecutivo de impulsar la postergación de las elecciones, Bellolio subrayó que “es por la salud de las personas. Estamos enfrentando un periodo crítico, las personas que están ingresando a las camas críticas son personas más jóvenes, que tienen una estadía más larga en esas camas críticas y por lo mismo está muy presionado el sistema”.

Bellolio entregó una segunda razón, la que denominó la “salud de nuestra democracia“, citando encuestas de opinión. “El temor a contagiarse aumentó y particularmente los sectores rurales y adultos mayores eran quienes decían que tenían temor de poder ir a votar si es que las elecciones se realizaban el día 10 y 11 de abril, cuestión que es clave para dar una legitimidad a los resultados de esa elección“, explicó.

“Por ello es que decidimos conscientemente (…) sin lugar a dudas poner primero la salud de las personas y la salud de la democracia. Queremos que hayan elecciones que sean muy participativas, informadas, pero también seguras”, remarcó.

“Chantaje inaceptable”

El ministro Jaime Bellolio también se refirió al acuerdo entre partidos de la oposición, en el marco de la discusión sobre la postergación de las elecciones: la exigencia de más y mejores medidas de apoyo económico antes de expresar su apoyo a la medida.

“Debe estar acompañada de transformaciones importantes en la forma en que se entregan las ayudas sociales y económicas, con el propósito en que no nos cabe ninguna duda en que para todas las fuerzas progresistas de nuestro país, la situación sanitaria, social y económica de las familias es nuestra prioridad”, sostuvo la presidenta del Senado, Yasna Provoste.

Sobre lo anterior, Bellolio manifestó que “lamentamos profundamente que desde la oposición haya quienes digan ‘mire, nosotros no vamos a cambiar la fecha de las elecciones si no nos aprueban todo este paquete de medidas‘”.

“Ese chantaje es inaceptable para los chilenos, porque lo que está primero es la vida de las personas, no los cálculos de los políticos, no sacar la calculadora para ver a quien le beneficia o a quien no. Este es el momento en que necesitamos estar completamente unidos en torno a un objetivo común, que es salvar vidas. Estamos en un periodo crítico de la pandemia”, apuntó el vocero de Gobierno.