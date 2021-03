Ministro Paris en su intervención ante el Senado: “Nos duele mucho cuando se dice que esto se hace al lote, esto se hace con mucha ciencia”

Este miércoles, el Senado realizó una sesión especial en torno a la emergencia sanitaria del Covid-19 en Chile y el aumento de casos que se ha registrado en las últimas semanas.

En la cita participó el ministro de Salud, Enrique Paris, quien entregó el detalle del plan de acción que la cartera lleva a cabo para enfrentar la pandemia.

Si bien afirmó que “hay que redoblar esfuerzos a través del diálogo”, también reconoció que hay diversas miradas en torno a un virus que ha tenido “una irrupción rápida, catastrófica y que nos ha hecho reflexionar”.

En esa línea, también se refirió a las críticas en contra del plan Paso a Paso y la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, subrayando que existe un “trabajo serio” y con “datos a la vista”. “Nos duele mucho cuando se dice que esto se hace al lote, esto se hace con mucha ciencia”, expresó Paris.

El titular de la cartera señaló además que “no es mérito delGobierno que disminuyan los contagios, ni tampoco lo es que los casos aumenten (…) No estamos diciendo que gracias a la vacuna se va a controlar todo, porque no tendrá efecto hasta el 31 de junio, cuando tengamos un efecto rebaño”.

Las elecciones del 10 y 11 de abril

Durante la sesión de la Cámara Alta, Paris también se refirió al debate en torno a una suspensión de las elecciones del 10 y 11 de abril, debido a la situación epidemiológica del país.

En ese sentido, el ministro indicó que este tema “tiene que ser estudiado por los partidos políticos, por el Servel, por el Ejecutivo también, y obviamente el Presidente contará con mi opinión”.

“Yo no voy a dar públicamente la opinión que tengo que darle al Presidente de la República o la opinión que da el grupo de expertos con el cual nos reunimos todas las semanas en ese sentido”. añadió Paris.

Asimismo, indicó que “obviamente hay que estar atento a lo que ocurra, pero la mayoría de la gente que ha sido consultada desde el punto de vista del ámbito político prefiere mantener las fechas actuales de las elecciones“.

El ministro de Salud subrayó que “nada está escrito en piedra y siempre estamos dispuestos a escuchar, dialogar y tomar decisiones sobre la base de la evidencia, nosotros siempre decimos eso, las decisiones la tomamos en base a la evidencia, a los números, a lo que nosotros vemos publicado o recibimos día a día de nuestros expertos”.