Presidente de la UDI dijo que Izkia Siches “no está a la altura del cargo que detenta” tras dichos sobre el manejo de la pandemia de parte del gobierno

El diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió la mañana de este lunes a los dichos de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, que durante una transmisión a través de redes sociales calificó duramente a las autoridades del gobierno en el manejo de la pandemia del coronavirus Covid-19.

En conversación con radio Futuro, Macaya aseguró que Siches “no está a la altura del cargo que ella detenta, tras hablar de infelices y sumar el inserto con un ataque al Gobierno. Hay una actitud más frontal de no valorar el manejo de la pandemia. Está haciendo una gestión más política, creo que se requiere un poquito más de altura. Le guste a la oposición o no, al Colegio Médico, Chile ha sido un ejemplo a nivel mundial en manejo de la pandemia”.

En ese sentido también arremetió contra el inserto que publicó en un diario la asociación gremial liderada por Izkia Siches, durante el fin de semana, donde aseguró que el Ejecutivo ha sido “maltratador” con los médicos.

“Lo encuentro lamentable, porque hay una politización de un gremio que tiene un rol relevante y cuyos dichos no representan todo el sentir de la comunidad médica chilena. La figura de Izkia ha sido bien relevante y el gobierno la ha tenido en consideración, por eso es lamentable que en un momento como en el que estamos, además de la ola compleja que se vive, surjan estas declaraciones”, puntualizó el presidente gremialista.