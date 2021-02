Daniel Jadue llamó a realizar “una intervención civil inmediata” a Carabineros tras muerte de malabarista en Panguipulli

El alcalde de Recoleta y posible candidato presidencial, Daniel Jadue, se refirió la mañana de este domingo a la crisis institucional que vive Carabineros, después de que el pasado viernes un funcionario de la policía uniformada baleara y diera muerte a un malabarista en Panguipulli, Región de Los Ríos, luego que éste se negara a un control de identidad.

Al respecto, el líder comunal señaló en Canal 13 que “quiero partir mandándole mis condolencias a la familia de Francisco, condenando el hecho y lamentando la pobre respuesta de un gobierno que parece no tener control sobre las policías, hoy lo que se hace necesario es una intervención civil inmediata, aquí no hay tiempo para reforma”.

A esto agregó que cuando se discutió el tema del control preventivo de identidad, se advirtió que hacerlo libremente podía generar problemas.

“El control preventivo es que no puede ser algo tan arbitrario y tan salido de contexto, y que requiere que haya una sospecha real de que alguien pueda estar cometiendo un delito. No me imagino qué delito podría haber estado realizado un malabarista que incluso es parte del paisaje de la comuna”, puntualizó el alcalde.