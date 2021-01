¿Es inconstitucional el toque de queda? Autoridades respondieron a duda planteada por abogado que se viralizó en redes sociales

“¿Es inconstitucional el toque de queda?”, es la duda que hace un tiempo ronda en redes sociales, donde ha habido un amplio rechazo a la medida que ha sido justificada por las autoridades sanitarias y políticas por la pandemia del coronavirus Covid-19, excepción que de forma oficial se extenderá al menos hasta marzo.

Por esto, el abogado Juan Mena, quiso ir más allá de una molestia generalizada por la restricción de movimiento durante las noches, y luego de darse una larga vuelta por instituciones, enviar -y reenviar- correos electrónicos y consultas a través de la Ley de Transparencia, decidió reformular la duda, la que fue respondida por varias autoridades.

Pese a que en el contexto de la pandemia, y de los más 17 mil fallecidos con diagnóstico confirmado de Covid-19 que ha dejado en el país, para muchos el tema del toque de queda puede parecer irrelevante, lo cierto es que la libertad de movimiento está consagrada en la Constitución como un derecho que solo puede ser interrumpido por razones muy justificadas. En este caso, hay un decreto de excepción constitucional de emergencia que se ampara en el Código Sanitario, el que para algunos parece no ser suficiente.

Así, Juan Mena aseguró en un largo “hilo” de Twitter que el toque de queda “si tuviera justificación sanitaria debería darse solo en algunas regiones. El toque de queda es una forma de mantener el orden público sin cuestionamiento por su idoneidad sanitaria“.

🔴 Estamos en un toque de queda INCONSTITUCIONAL Llevamos casi 10 meses encerrados todas las noches, con militares en la calle y arriesgando duras penas debido a una medida que no fue ordenada por la autoridad competente. Abro hilo (1/11) 🧵 — Juan Mena #YoApruebo (@JuanAndresMenaV) January 12, 2021

Planteada la duda, el doctor en derecho, abogado y académico de la Universidad Central (UCEN), José Ignacio Núñez, reconoció a ADN que esta es una discusión que no es nueva en el ámbito legal, es más, muchas veces distintas cortes de apelaciones e incluso la Suprema descartaron la inconstitucionalidad de la medida en el marco del estallido social, sin embargo en esta oportunidad no se han manifestado.

“Es una cuestión que ha estado rondando incluso desde antes de la pandemia a propósito de los toques de queda post 18 de octubre de 2019, hay otros que piensan que se puede amparar bajo las normas sanitarias del artículo 36 del Código Sanitario que autoriza a la autoridad a tomar ciertas normas de excepción frente a una epidemia“, explicó el abogado.

¿Qué dicen las autoridades?

Uno de los primeros en responder -enfáticamente- a la duda planteada en redes sociales fue el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien rechazó cualquier razón que no sea la sanitaria para implementar el toque de queda.

“Los horarios de toque de queda son determinados con criterios sanitarios, eso es correcto y es plenamente constitucional, estamos en una pandemia y la catástrofe está fundada en la pandemia y por lo tanto los criterios que deben regir lo son por razones sanitarias y en virtud de un estado de excepción decretado por el Presidente de la República“, dijo el subsecretario.

A él, se sumaron las opiniones de la senadora Luz Eliana Ebensperger y Pedro Araya, ambos miembros de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, señalando entre otras cosas que si el abogado considera que hay alguna irregularidad debería ir a los tribunales y no generar el debate en Twitter.

“Este tipo de discusiones no aportan en nada, estamos en medio de una pandemia donde lo más importante es preocuparse de tomar las medidas para que se resguarde la vida de las personas, si este abogado piensa que es una medida que es inconstitucional, no debe iniciar una discusión en Twitter si no recurrir a los tribunales de justicia”, dijo.

A esto Araya agregó que “en este caso hay que recordar que el Código Sanitario otorga a la autoridad sanitaria la facultad de restringir ciertos derechos fundamentales o ciertas libertades cuando se decreta una alerta o emergencia sanitaria como el caso del Covid”.

Mientras, el alcalde de Independencia y presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación chilena de municipalidades (AChM), Gonzalo Durán, apuntó que “le corresponde a los organismos competentes pronunciarse respecto de aquello, obviamente si el toque de queda contribuye desde el punto de vista sanitario a reducir la movilidad y desde esa vía a contener el virus es una medida que sanitariamente vamos a respaldar“.

Hay que ir “al tema de fondo”

Opiniones más, opiniones menos, el académico de la UCEN puntualizó que la discusión debe ir más allá y buscar que en la nueva Constitución el tema quede explicitado desde un punto de vista sanitario, ya que actualmente la restricción de derechos fundamentales solo se contempla en casos de emergencias naturales, guerras e incluso invasiones.

“Lo importante es pensar cómo miramos a futuro y cómo articulamos un sistema que permita enfrentar pandemias porque esta no va a ser la primera pandemia que vamos a enfrentar y tampoco podemos estar sujetos a que mediante medidas administrativas excepcionales se afecte el ejercicio de derechos fundamentales que creo que es el tema de fondo hoy día”, señaló.

Por su parte, Juan Mena, quien planteó toda esta controversia en redes sociales no descartó recurrir a la justicia -tal como lo recomendaron las autoridades- para que sea un organismo judicial el que determine si en el contexto de la crisis sanitaria el toque de queda es o no inconstitucional.