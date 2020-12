El mismo de “cabros, esto no prendió”: Expresidente de Metro Clemente Pérez lanzó candidatura para ser constituyente

Dos días antes del estallido social de octubre de 2019, mediante una entrevista televisiva, el expresidente del Metro de Santiago Clemente Pérez, dijo aquella frase que generó cierta controversia y luego una serie de comentarios —y por cierto memes— en redes sociales. “Cabros, esto no prendió“ paso a formar parte de la galería de declaraciones recordadas hasta la fecha.

Ahora, el exsubsecretario de Obras Públicas postulará por el distrito 8 a la Convención Constitucional, órgano que redactará la nueva Carta Fundamental. Lo hará bajo el alero de Progresismo con Progreso (PCP), colectividad que lidera la exministra Mariana Aylwin.

“Hace un año, cuando comenzaron las evasiones y muchos estudiantes se saltaron los torniquetes, yo me opuse diciendo: ‘Cabros, esto no prendió’. Me equivoqué medio a medio. Dos o tres días después habían muchas estaciones del Metro en llamas y muchos edificios también. No lo vi venir, lo reconozco”, señala Pérez en su presentación.

Agregó que “no es la violencia, sino la marcha pacífica de más de un millón de jóvenes después del estallido y la votación de millones de personas en el reciente plebiscito lo que nos permitirá tener una nueva Constitución”.