Diputado Fuenzalida reconoció que fue “imprudente” al decir que no se vacunaría contra el Covid-19

“Fui imprudente”, reconoció la mañana de este miércoles el diputado de RN, Gonzalo Fuenzalida, al referirse a sus declaraciones anteriores, en las que aseguró que no se vacunaría contra el coronavirus Covid-19, por lo cual fue ampliamente criticado por sectores de oposición y del mismo gobierno.

Al respecto, el parlamentario indicó en CNN Chile que “el día lunes dije que si molesté mucho a un establishment científico que se vieron molestados, perdón, pero también hubo mucha gente que me escribió que me dijo ‘que bueno que dijo eso porque yo también lo pienso y no he recibido información sobre el punto'”.

En ese sentido agregó que pese a que sí considera que fue un error mostrar sus dudas sobre la inmunización, “esto abrió un debate, no estoy arrepentido de eso, porque si ese debate ha permitido que el ministro esté más dispuesto a explicar en fácil que es una vacuna que tiene seguridad, que no tiene efectos colaterales, que va a ser prudente, que va a ir de a poco, si eso ayudó, bienvenido sea”.

Finalmente, el diputado llamó a las autoridades de gobierno a hacer una autocrítica a la forma en que se está explicando y haciendo llegar la información sobre las vacunas a la población.

“El ministro Couve, el ministro Paris, más que criticarme a mí, se tienen que hacer la autocrítica ellos porque no están explicando en fácil para que de los 10 chilenos encuestados los 10 digan que ‘sí, estoy dispuesto a vacunarme'”, puntualizó Fuenzalida.