Presidente Piñera en Foro Atlántico: “Ha surgido en Chile una izquierda radical que no respeta los principios básicos de la democracia”

De manera telemática, el Presidente Sebastián Piñera participó este lunes del XIII Foro Atlántico, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad. En la ocasión, el Mandatario no sólo habló de cómo la pandemia del Covid-19 ha afectado a Chile y a America Latina, sino también de la crisis social que vive el país desde el inicio del estallido social.

“Creo que es muy peligroso que cuando hay pandemias, y en este caso la pandemia del coronavirus y la pandemia de la recesión mundial, los gobiernos se aprovechen del temor, del miedo, para avanzar en autoritarismo, en privación de libertad, en la restricción de la democracia, porque es una tentación que está siempre presente”, afirmó Piñera, junto con agregar que “esta pandemia y esta recesión han demostrado la debilidad de la gobernanza internacional“.

Sobre la situación del país, el Presidente sostuvo que “a nosotros nos ha tocado enfrentar muchas adversidades simultáneamente. Por de pronto, a partir del mes de octubre del año pasado, en Chile tuvimos fenómenos de distinta naturaleza, aunque simultáneos: una ola de violencia irracional, destructiva, que hay que combatir con toda la fuerza de Estado de Derecho y la ley, que es lo que hemos intentado hacer”.

Leer también Nacional Fiestas de fin de año y verano en “modo covid”: Minsal presentó plan a Presidente Piñera y lo anunciará “la próxima semana” Política Presidente Piñera por impuestos en segundo retiro de fondos de las AFP: La idea es que “los grupos medios y altos hagan alguna contribución” Nacional Presidente Sebastián Piñera: “Carabineros es la primera línea en la defensa de nuestra democracia”

“Pero simultáneamente surgió en Chile una demanda por acelerar el tranco en materia de oportunidades, justicia social, reducir desigualdades excesivas, controlar y evitar los abusos y las discriminaciones”, agregó Piñera.

En ese sentido, apuntó al acuerdo para un proceso constituyente, que se cristalizó con la realización del plebiscito que finalmente decretó la elaboración de una nueva Carta Fundamental a través de una Convención Constitucional.

El Mandatario fue consultado por el periodista Álvaro Vargas Llosa —moderador del foro— acerca de la radicalización de las posturas políticas que remiten —de acuerdo a su pregunta— a los años 70 marcados por la polarización entre la izquierda y la derecha.

“Ese riesgo existe, porque es verdad, ha surgido en Chile una izquierda radical, muy extremista, que no respeta los principios básicos de la democracia, del Estado de Derecho y que permanentemente quiere desbordar esa democracia. Esa izquierda, a mi juicio, no es el camino que Chile necesita para alcanzar una sociedad más libre, más justa, más próspera. “, aseveró Piñera.

Agregó que “el segundo peligro es que la centroizquierda, que era lo que llamábamos la Concertación, que gobernó Chile durante 24 de los últimos 30 años, que creo que fueron buenos para Chile… esa centroizquierda en nuestro país ha estado a mi juicio demasiado presionada y a veces dejándose llevar por esta otra izquierda extremista“.

“El riesgo está, hasta ahora esa izquierda que no tiene los votos, pero sí muchas veces anda de la mano con la violencia y anda con la mano del populismo y no respeta los valores y principios básicos de la democracia, ha tenido en Chile un papel que no le corresponde y por eso los demócratas de verdad, los que creemos en la libertad y creemos en un Chile más próspero y justo tenemos que ser capaces de lograr un gran acuerdo”, afirmó el jefe de Gobierno.