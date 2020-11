Pablo Longueira acusó “intentos de bajarme por secretaría” de candidatura a presidir la UDI

A través de una declaración pública, el exsenador y excandidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, acusó “intentos de bajarme por secretaría” de la candidatura a presidir el dicho partido político, luego que versiones de prensa aseguraran que se encuentra imposibilitado de votar en las primarias del 29 de noviembre próximo, lo que por ende le impediría competir por liderar la tienda ubicada en calle Suecia.

En el documento, Longueira explicó que “a menos de 24 horas de inscribir mi candidatura para presidir la UDI, he tomado conocimiento de que el Servel me ha inhabilitado para votar y, por tanto, para poder ser candidato. Fui acusado por la Fiscalía en julio del año 2018, hace más de 2 años, desde entonces he votado en todas las elecciones, como fue de público conocimiento en el reciente plebiscito”.

Ante esto, agregó que “está claro que quienes urdieron esta vergonzosa maniobra no me conocen. Yo mismo advertí, hace ya varios días, de los intentos de bajarme por secretaría. El tiempo se encargará de desenmascarar a los articuladores de esta oscura operación”.

La misiva, termina señalando que “si no lo puedo hacer desde la presidencia de la UDI, contarán conmigo para acompañarlos en los decisivos desafíos que el país enfrentará en los próximos años“.

En tanto, el Servel no se ha referido oficialmente al tema, pero indicó que el exministro sí se encuentra habilitado para votar, pero no para participar en las primarias del próximo 29 de noviembre, donde solo pueden votar los militantes de los partidos involucrados e independientes sin militancia.