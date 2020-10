Ricardo Lagos y proceso constituyente: “Creo que lo más importante es recuperar las confianzas”

Asegurando que “lo más importante es recuperar las confianzas“, el expresidente Ricardo Lagos, se refirió este martes al proceso constituyente que está a punto de comenzar con el plebiscito del 25 de octubre próximo, durante su participación en el tercer capítulo de Necesitamos Hablar.

En conversación con Cristóbal Bellolio, el exmandatario señaló que espera que el país salga “mejor parado” del proceso constituyente.

“Yo quiero pensar, lo siento así, que vamos a salir mejor, no hay ninguna razón para que defraudemos las esperanzas de tantos, por lo tanto me parece que la necesidad de actualizarnos, de pensar futuro porque los cambios han sido de tal envergadura, los que nos ha tocado vivir en los últimos 20 años (…) El modo estallido también es un estallido colectivo, porque no es solamente exclusivo de Chile, este distanciamiento entre la ciudadanía y las entre comillas elite tiene mucho que ver con las redes sociales”, comentó Lagos.

En ese sentido, agregó que “hay que tomar las cosas como son, otra cosa son las consecuencias políticas, de lo que significa un mundo donde hablamos y decimos lo que queremos, la realidad es horizontal y al mismo tiempo las redes son mas influyentes e influibles. Yo creo que lo más importante es recuperar las confianzas, y si usted va a tener una convención constitucional, por qué no establecemos un mecanismo en el cual el ciudadano común y corriente tiene una clave y es capaz de comunicarle cosas a esa asamblea y de vez en cuando habrá alguien de esa asamblea que le responda”.

En tanto, al ser consultado sobre si le gustaría tener un rol más activo en la elaboración de una nueva Constitución, el exmandatario señaló que su rol actualmente es más alejado de la política activa y que prefiere seguir así.

“Me siento involucrado como cualquier ciudadano, pero no estoy en la política activa, a los 82 años me parece que es tiempo de tomarse más tiempo para disfrutar de otras cosas también, pero me siento un ciudadano 100% de Chile y de opinar (…) Si usted fue presidente seis años y salió de La Moneda con la aprobación que yo tenía hasta es momento, no está mal. Hay otros actores, otros momentos, ¿cuál es el rol de uno? Dar una opinión de lo que esta pasando“, puntualizó el expresidente Lagos.