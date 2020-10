Senador Ossandón se abrió a un segundo retiro de fondos de las AFP: “Si la gente no tiene qué comer, para eso son los ahorros”

El senador Manuel José Ossandón, señaló la mañana de este viernes en ADN Hoy estar abierto a apoyar un nuevo retiro de ahorros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para ayudar así a las familias de clase media que se han visto gravemente afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

Al respecto, el parlamentario indicó que si bien desde el punto de vista de las jubilaciones no es una buena idea retirar el dinero, sí podría ser “inevitable” en el contexto de la pandemia.

“Estamos en pandemia, la gente no tiene qué comer y tiene plata ahorrada. Cuando en Chile se dijo que porque se sacaba el 10% se acababa el sistema y al final fue un éxito, sigue siendo una mala medida desde el punto de vista de la jubilación. Se hace inevitable una cosa como esta, espero que no lleguemos a esto (…) Lamentablemente puede parecer inevitable un segundo retiro del 10%, pero si la gente no tiene qué comer y están desesperados, para eso son los ahorros“, señaló.

El proyecto de ley que permitiría un segundo retiro de fondos se encuentra en plena tramitación en el Congreso, y de a poco ha ido sumando apoyos, aunque muchos han dicho que no es lo deseable.

Amenazas a la fiscal Chong

En tanto, al ser consultado sobre las eventuales presiones que ha recibido al fiscal Ximena Chong, y que fueron denunciadas por el Ministerio Público, el senador fue enfático en condenar el hecho.

“Aquí lo primero que hay que criticar y condenar absolutamente son las amenazas. Sí hay que hacer un perfeccionamiento de la fiscalía porque aquí tiene que haber control, pero aquí hay una amenaza a un fiscal que está haciendo su trabajo (…) Lo grave es que se amenace a un fiscal por hacer su trabajo, eso es gravísimo“, puntualizó.