Joaquín Lavín aseguró que el estallido social fue “una gran oportunidad para Chile”

Asegurando que el estallido social fue “una gran oportunidad para Chile”, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, fue el segundo invitado del programa Necesitamos Hablar, donde analizó varios temas basados principalmente en el aniversario de la revuelta de 2019 y en lo que generó, lo que tendrá su punto cúlmine el próximo 25 de octubre con el plebiscito constitucional.

En conversación con Mirna Schindler, Lavín señaló que “obviamente que uno puede decir que había un malestar, pero la magnitud de lo que ocurrió, la fuerza de lo que ocurrió, lo que duró, el cambio que produjo en Chile nadie lo previó, y el que diga hoy día que previó que iba a pasar, pero como ocurrió, realmente no”.

Además indicó que si bien se sabía del descontento social por ciertos temas, la magnitud de lo ocurrido “no la habíamos previsto y el grado de violencia también me impactó“.

En ese sentido, el alcalde indicó que el estallido social hay que tomarlo como una oportunidad. “Las cosas hay que tomarlas como son y como la oportunidad que Chile tiene, el estallido social, la reunión del 25 de octubre que fue la más grande que ha habido en Chile y el acuerdo constitucional que abre el proceso que vivimos hoy día. Hoy día lo miro como una gran oportunidad para Chile, obviamente si hubiera que rebobinar uno le hubiera quitado las cuotas de violencia, uno dice que hay cosas que ojalá no pasaron como pasaron, pero finalmente se le da un cauce institucional algo que probablemente tenía que venir en Chile de todas maneras”

El edil además señaló que “he tenido que pagar costo, como dices he estado por el apruebo desde el primer día, capto que se necesita entre comillas un Chile nuevo, necesitamos construir un país mejor, se necesita marcar que Chile va a empezar una nueva etapa, a las personas que marcharon el 25 de octubre decirles que los escuchamos, se quiere que haya un antes y un después, es una manera de sentir Chile. El plebiscito y el apruebo tienen una importancia simbólica, no solamente una importancia real, significa decirle a esa clase media que los escuchamos, que va a haber un nuevo trato, que vamos a construir un Chile nuevo y mejor. Y mi sector ha sido muchas veces que le cuestan los cambios, estoy tratando de decirles que estamos ante una nueva oportunidad, creamos en los chilenos, hay una regla, la de los 2/3 que nos obliga a acuerdos, pienso que vamos a llegar a nuevos consensos que nos va a llevar a una nueva etapa para Chile”.

El edil además puntualizó que muchos de sus cercanos le dejaron de hablar por su postura a favor del apruebo y la convención constitucional, pero se mostró optimista respecto de que esas opiniones cambiarán tras el plebiscito. “Creo que después del plebiscito va a haber un nuevo clima en Chile, soy un convencido de eso, van a haber muchos más acuerdos de lo que uno piensa”.

Opción presidencial

En tanto, al ser consultado sobre una eventual candidatura presidencial, el alcalde indicó que si bien está dispuesto a ser candidato a la Presidencia, es una decisión que tomará después del 25 de octubre, ya que las elecciones que vienen son “mucho más importantes” que la presidencial en sí misma.

“Chile está preparado para tener cualquier presidente que gane una elección democrática (…) Creo que todavía es prematuro, son demasiadas cosas importantes las que tienen que pasar, después de eso los escenarios son muy cambiantes, ya llegará el minuto”, puntualizó el alcalde.