Gobierno patrocinará proyecto para facilitar candidaturas independientes de cara a una eventual convención constituyente

Durante la mañana de este lunes, el ministro general de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg, confirmó que el Ejecutivo patrocinará el proyecto de ley que se tramita en el Congreso que dará mayores facilidades a los candidatos independientes para recolectar firmas en el contexto de la pandemia del coronavirus, y de cara a una eventual elección de convencionales, si gana la opción “Apruebo” en el plebiscito del 25 de octubre próximo.

Al respecto, el ministro Monckeberg indicó que “para el gobierno es fundamental, si triunfa la opción Apruebo, que la ciudadanía tenga la máxima participación posible, posteriormente si es que el proceso avanza en la elección de los convencionales, en ese sentido el gobierno es claro; queremos la máxima participación de personas votando y queremos dar la facilidad para que la ciudadanía pueda participar de ese proceso“.

Además señaló que la iniciativa apunta a “darle facilidades a quienes son independientes que tienen que reunir firmas para que las puedan reunir, hoy es presencial, pero además vamos a implementar de manera legal y permanente la facilidad para recolectar firmas de manera digital o virtual“.

De esta manera el gobierno busca que el proceso constituyente -ya sea a través de una convención mixta o una convención constitucional- sea masivo y con presencia de miembros de la sociedad civil que no necesariamente militan en un partido político.

“Queremos que sea un proceso de la ciudadanía, donde estén presentes los partidos, pero también la ciudadanía y los independientes“, puntualizó el ministro Monckeberg.