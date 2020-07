Alcalde Carter manifestó su disposición para ser candidato presidencial: “Chile tiene que ser gobernado por alguien de clase media alguna vez”

El alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter, manifestó su disposición para ser candidato a Presidente de la República en las próximas elecciones de 2021.

En conversación con el programa Stock Disponible de Vía X este miércoles se le consultó sobre quién le gustaría que fuese candidato de su sector. “Yo“, respondió el jefe comunal sin dudar.

“Sí, yo me represento a mí mismo y no lo digo con falsa modestia ni con exceso de orgullo. Creo que alguien como yo (debería ser el candidato de la centro derecha), para no ser tan egocéntrico”, agregó el exmilitante de la UDI.

Luego, ante la pregunta más directa de por qué le gustaría del Presidente, Carter agregó: “Chile tiene que ser gobernado por alguien de clase media alguna vez, no podemos seguir gobernando con una papa en la boca entre puros amigos de 3 o 4 colegios importantes“.

“Un gallo que cache qué es la cesantía, que haya visto a sus papás llorar por miedo a perder la pega…”, cerró.

Revisa el momento aquí: