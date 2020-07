“Jamás me han invitado a participar”: Catalina Pérez contradijo argumento de Monserrat Álvarez a Gabriel Boric durante matinal

En plena emisión de “Contigo en la mañana” el diputado Gabriel Boric abandonó la conversación apuntando a la presencia mayoritaria de hombre en este y otros paneles matinales.

Frente a su salida, fue la conductora del espacio, Monserrat Álvarez, quien explicó que uno de los lineamientos editoriales de la producción era contar con representantes femeninas. “A veces no pueden, a veces pueden, igual que un hombre, pero da lo mismo eso. Lo que pasa es que, de verdad, la representatividad y la presencia de las mujeres, en la Cámara de Diputados, como en la cámara alta es sustancialmente menor por problemas de nuestra sociedad, obviamente”, señaló.

Y agregó que “las chances que tenemos para tener mujeres son proporcionales a la baja presencia de las mujeres, lamentablemente, en nuestro Congreso. Pero el esfuerzo editorial hay que dejarlo súper claro”, cerró, indicando que ya venía la diputada Karol Cariola.

Pero, al rato y a través de Twitter, la abogada, diputada por Antofagasta y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, rebatió el argumento de la periodista. “Soy mujer, presidenta de partido, diputada y jamás me han invitado a participar”, aseguró.

“No es cierto que “no podamos estar”. La desigualdad es estructural pero su complicidad es opción editorial”, complementó, agregando datos sobre la constitución del parlamento por estos días. “Somos un 23% del Congreso, 5 presidentas de partido, 41 (12%) alcaldesas, pero hoy (y hace semanas) TODOS los matinales con #paneldehombres“, escribió.

Y finalizó, afirmando que “no hay justificación, las mujeres SI existimos en política”.

