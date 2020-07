Andrés Allamand y discusión por retiro de fondos: “Vamos a hacer todo lo posible por revertir esa decisión en el Senado”

La discusión por la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de la idea sobre legislar una reforma constitucional que permita realizar el retiro de fondos de las AFP, hasta por un 10% sigue generando repercusiones, especialmente en el oficialismo donde las aguas no quedaron nada tranquilas.

En ello, el senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, conversó con Radio Futuro y aseveró que parte de la aprobación del proyecto de ley “es efecto de las divisiones en Chile Vamos (…) La división al interior de Renovación Nacional colaboró”, aseguró.

“Es una clara derrota política del gobierno que fue incapaz de expresar ordenadamente sus ideas y convencer a la opinión pública. Tampoco se logró alinear a los propios, entonces aquí y en la quebrada del ají eso es un fracaso político”, agregó el senador.

En lo mismo, insistió en que el Gobierno “fue incapaz de enfrentar intelectualmente los planteamientos de quienes impulsaron el proyecto, entre ellos el Frente Amplio. Para ganar un debate ante la opinión pública hay que argumentar y ser capaz de contrarrestar argumentos“, dijo.

“Hay suficientes argumentos para persuadir, no sólo a los parlamentarios de oposición, sino que también a la opinión pública de que esto es una mala medida. Lo que está en el fondo de esta iniciativa no era sólo el 10%. Se ha planteado, particularmente por parte de la izquierda más radical, volver en Chile a un sistema de reparto. Esa es una muy mala alternativa futura, no es sostenible en el tiempo y es imposible de financiar”, complementó Allamand.

Respecto a la discusión que se realizará en la Cámara del Senado, Allamand fue tajante “vamos a hacer todo lo posible por revertir esa decisión en el Senado. Hay instancias en el Senado para revertir esta situación: vamos a discutir el quórum con el que debe aprobarse esta reforma, trabajaremos a fondo para que haya tres quintos de senadores que rechacen esta iniciativa. Después de ello podría haber incluso un veto“, aseguró.